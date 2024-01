“En los hombres está mal visto expresar la vulnerabilidad, si lo haces eres un flojo”

El centro de yoga tibetano y meditación Alberto Gil será escenario el próximo sábado, día 27, de un círculo de hombres, una actividad que encabezará Anxo Trigueiro.

–¿Qué es un círculo de hombres?

–Es una reunión en la que participan hombres o personas que se sienten como tal que se juntan con un facilitador, en este caso yo, para compartir, para hablar de emociones, de lo que sienten, de lo que les pasa en la vida. Es un espacio seguro en el que cada uno, sin importar su orientación sexual, puede hablar y compartir con otros hombres sobre aquellas cosas que no puede compartir o hablar en otros espacios; y agradezco a Alberto Gil que ceda su centro para ello.

–¿En qué otros espacios de hombres ellos no pueden expresarse?

–Muchos hombres se relacionan a través del fútbol, los deportes o los bares, saliendo de fiesta. Son ámbitos en los que mostrar vulnerabilidad o hablar de determinadas cosas más sensibles no está bien visto, se vería como raro. En el círculo de hombres estamos abiertos, no hay juicios, cada uno habla de lo que quiera y podemos aprender escuchando al otro, porque los otros compañeros que están en el círculo sirven como de espejo, a veces te puedes ver reflejado en el otro y comprender que esto me pasa a mi también, o me ha pasado. Decimos que un círculo de hombres no es terapia, porque no es una terapia, pero es un espacio que puede ser terapéutico, en el sentido de que es sanador, al poder expresarte, ser escuchado, y verte reflejado en el otro, puedes sanar heridas que tenías desde hace tiempo.

–¿A los varones les resulta en general muy difícil expresar o visibilizar la vulnerabilidad?

–Sí, en los hombres está mal visto expresar la vulnerabilidad, si lo haces y la expresas eres un flojo, sensiblón o mariquita, cosas así. Estos espacios lo que facilitan es que cada uno pueda ser quien es, sin ser juzgado. Hay total confidencialidad también y lo que pretendemos es que cada uno hable desde si mismo, no hablar es que los hombres hacen esto o lo otro o las mujeres hacen, no, no es hablar en general, sino yo vivo esto, yo siento esto, a mi me pasa esto. Es hablar desde el yo, porque es la forma de que realmente sea útil y sea sanador, que cada uno se responsabilice de lo que está hablando y compartiendo con los otros hombres.

–Este círculo se centrará en concreto en la familia

–Este decidí centrarlo en la familia porque venimos de las Navidades, que son fechas familiares en las que a veces se generan determinadas energías y situaciones conflictivas, o no, y me pareció interesante tratar ese tema al ser el primer círculo del año.

–¿Qué experiencias le transmiten los participantes?

–Los que han venido se han sentido bastante a gusto. El hablar de cosas íntimas delante de personas desconocidas a veces puede resultar chocante, pero se crea ese ambiente tan de seguridad, en el que se abren y me cuentan que se sienten muy a gusto, incluso otros me preguntan cuándo hacemos otro. Es sanador, incluso se crea como un ambiente de hermandad, no llegamos todavía a decir que somos amigos pero sí que es un ambiente de hermandad que facilita el compartir, el que estés a gusto, como en casa, sabiendo que aquí puedes ser tu, hablar, expresarte, y seré escuchado sin ser juzgado.

–¿Emerge una nueva masculinidad o seguimos repitiendo patrones: las mujeres hacen esto, los hombres esto otro?

–Sigue habiendo unos roles de género importantes, la sociedad sigue educando en esos roles de género, aunque poco a poco la cosa va cambiando. Hay personas que están más sensibilizadas o que tienen una mente más abierta y entonces van rompiendo un poco con esos roles, pero siguen estando ahí. Más en gente de mi generación, pero también en gente joven, gente de 20 años que continúa repitiendo las mismas estructuras del patriarcado, porque se van transmitiendo de generación en generación y como no estés en un ambiente un poco diferente las vas replicando, las vas repitiendo porque es lo que es correcto, digamos que lo que se tiene que hacer, por eso de momento hay poca gente que se anime a participar en estas cosas, porque es como algo raro, que cuesta, porque choca con tu sistema, con los esquemas de tu educación. Esto va a llevar tiempo, es un trabajo de mucho tiempo, de que la gente se vaya animando y vaya abriendo la mente.

–¿Hay una corriente en contra de esta evolución?

–La hay, una corriente un poco en contra, frente a las corrientes feministas pues vamos a más machismo. Y, claro, hay que poco a poco, granito a granito, otros hombres vayamos haciendo otras cosas, rompiendo esos moldes.

–¿Hay círculos mixtos?

–También los hay, y círculos de mujeres. Lo que sucede es que para participar en un círculo mixto es necesario, es mejor, que los hombres, en concreto los hombres, ya hayan hecho un camino, ya hayan realizado alguna actividad de crecimiento personal, que hayan salido de esas normas, de esos roles, de esos encorsetamientos que nos han inculcado siempre. Al haber salido de ahí la energía que se crea en el círculo es diferente a si participan hombres que todavía están con las normas del patriarcado, en ese caso se van a crear energías de a ver quién es el más machito y, claro, las mujeres van a estar incómodas y se crean situaciones extrañas. Por eso siempre es recomendable primero empezar por círculos separados y luego, cuando la gente haya trabajado un poco, pasar si es posible a círculos mixtos.