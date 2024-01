“Pontevedra es una ciudad bastante clásica; Coruña es más atrevida”

este pontevedrés abrió su cuenta en la red social el año pasado y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Colabora con distintas marcas, acumula decenas de miles de seguidores y no ha dejado de reinventarse con su ironía y sus ganas de poner color en la vida de la gente, sea en el pelo o en la pantalla.

Irónico, talentoso y sagaz, Christian Pichel, más conocido por su perfil “El peluquero de TikTok”, en el que acumula 20.100 seguidores, montó su salón de Pontevedra hace tres años y desde entonces el ascenso fue meteórico. Cuando abrió su cuenta de TikTok, se volvió realmente imparable: recibe gran cantidad de clientes jóvenes, que llegan desde la red social, y está montando un nuevo proyecto enfocado en la red social y “más cercano a mi personalidad”.

–Ya tenía su propio salón, que iba bastante bien, y de repente decidió ponerse manos a la obra con un perfil de TikTok, ¿cómo surgió esto?

–Cuando publicábamos algo, como hacen todos los negocios, veíamos que no tenían el alcance esperado. Por eso, a principios de 2023 decidí vender mi trabajo con una pizca de ironía y un concepto distinto para generar el interés de la gente. Ese canal no está vinculado directamente con el negocio, porque al final “El peluquero de TikTok” soy yo.

–Un salón da mucho trabajo, ¿de dónde saca el tiempo para crear los contenidos para la cuenta?

–De la manera más natural posible, no tengo a nadie que me lleve las redes y soy yo quien hace tod. Sé qué publicar y cuándo publicarlo y cuando acabo la jornada y llego a casa me pongo a montar vídeos, los guardo y cuando me apetece los subo. Ya te digo que lo hago de forma natural. Es cierto que es un extra, pero no vivo de las redes aunque me han ofrecido colaboraciones de marcas.

–Una cosa es tener muchos seguidores y otra que se conviertan en clientes, ¿la notoriedad en las redes al final se deja ver en el salón?

–Sí, a raiz de crear el perfil están viniendo personas urbanas, de menos de 25 años, que antes no eran los habituales en nuestro salón. Además, es una clientela que continuamos teniendo.

–Ahora está proyectando un nuevo negocio, Kiwi, en Coruña, ¿qué diferencia va a haber con el salón de Pontevedra?

–Es un proyecto distinto, en Coruña, y el concepto cambia mucho porque está enfocado a TikTok. Creamos el interés para un tipo de clientela concreta, gente joven y consumidora de redes sociales y a la que le gusta hacerse cosas distintas en el pelo, colores fantasía...

–¿Cómo compagina estos dos conceptos tan distintos entre sí?

–Me gustan ambas ideas y las defenderé, peo creo que Kiwi es un proyecto que defiende mi forma de ser, más cercano a mi personalidad. Al final, yo soy una persona extrovertida, muy irónica, risueña... y en Pontevedra defiendo una imagen mucho más estable, más perfeccionista. Kiwi será más cercano a la gente, atrevido. Mezclaremos la parte elegante del trabajo con algo con personalidad.

–¿Hay mucha diferencia entre una ciudad y otra?

–Esa parte de clientela joven que ganamos en Pontevedra demuestra que aunque sea mucho más clásica, también hay mucha vida en la ciudad, pero Coruña es más atrevida, más urbana también.