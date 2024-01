La ciudad instará al Gobierno a dotar a la autovía A-57 de un trazado menos lesivo

El proyecto para continuar la A-57 estuvo de nuevo este lunes en el punto de mira del pleno del Concello de Pontevedra, después de que el Partido Popular llevase a la sesión una moción para instar al Gobierno central a buscar alternativas en el proyecto anunciado por el Ministerio de Transportes el pasado mes de noviembre entre A Ermida (Marcón) y Pilarteiros (Xeve).

La propuesta, aprobada de manera unánime, se produjo en un pleno marcado por la presencia de más de un centenar de vecinos afectados por la decisión del Ejecutivo de continuar con este proyecto, que piden la paralización de su construcción por los perjuicios que suponen para sus viviendas.

El texto de la moción aprobada este lunes pide al Ministerio de Transportes que escuche a los afectados y minimice los daños medioambientales de un trazado que dañaría 6.000 metros cuadrados de Red Natura en el río Lérez. Tal y como está planteada está obra, afectaría también a patrimonio cultural, entre el que se encuentran dos mámoas, hórreos, lavaderos tradicionales y un camino medieval.

Además de las expropiaciones, la A-57 dejará muchas otras casas al borde de taludes y precipicios que se han diseñado para salvar los desniveles del terreno, una zona con gran densidad de población tanto en Bora como en Xeve. Los propios informes del Gobierno Central reconocen que la vida a menos de 230 metros de vía será muy difícil, situación en la que se encuentran centenares de vecinos.

“Es un problema que afecta a la ciudad de Pontevedra y a su entorno. Hay que ser prudentes, para evitar la afectación de los vecinos problemas medioambientales y evitar también un enorme gasto que quizás podría no estar justificado”, afirmó Domínguez al exponer la moción, animando a “estudiar los trámites y reevaluar las alternativas” para dar respuesta a los vecinos, ya que “en estos momentos no tiene mucho sentido el trazado actual”.

Por último, el líder popular se dirigió al titular de Transportes, Óscar Puente, para desbloquear la situación de este trazado que acumula dos décadas de parálisis.

“Estoy seguro de que al ministro del Gobierno, que en este caso no es de mi partido, nadie le va a echar en cara que salga públicamente y se reúna con los vecinos y los técnicos para buscar una solución alternativa para todos. Sería lo lógico y adecuado”, añadió.

La luz verde a esta moción llegó aparejada de una enmienda por parte del PSOE. En su defensa, su portavoz, Iván Puentes, tiró de hemeroteca para afearle a Rafa Domínguez que en un pleno de 2015 votó en contra de la moción presentada por Marea Pontevedra para instar al Gobierno central –por aquel entonces presidido por Mariano Rajoy– a abandonar este mismo proyecto y paralizar las obras.

“Esta moción tuvo siete votos en contra del Partido Popular, uno de ellos el suyo. SI yo quisiera hacer demagogia, le diría que hace una cosa en el gobierno y otra en la oposición. Resulta que piensa una cosa en la oposición y también la contraria en la oposición”, criticó Puentes, que habló de un “problema serio de afectaciones particulares” tras haber mantenido conversaciones con los colectivos vecinales afectados en Marcón y Xeve.

“Se puede reconsiderar la alternativa y el trazado final. Esto ya no es una circunvalación de Pontevedra. Es una autovía que es necesario hacer, que va a permitir conectar polígonos industriales y tener una salida hacia la Autovía de las Rías Baixas. Pero no es una circunvalación”, matizó el portavoz socialista entre aplausos del público.

“Proponemos que la redacción final sea instar al Gobierno al estudio de alternativas al actual trazado para encontrar uno menos lesivo para los núcleos de población y familias afectadas que limite al máximo el impacto medioambiental”, explicó, valorando al mismo tiempo como “fundamental” la salida sur de la ciudad entre Vilaboa y O Confurco (O Porriño) hacia la A-52.

Por su parte, el edil encargado del área, César Mosquera, reprochó tanto a populares como a socialistas el poco interés en las infraesturcuturas pontevedresas y los cambios que históricamente han derivado en dos décadas de inacción para este proyecto.

“El problema de estos trazados... los vecinos tienen razón.Andar magreando con ellos acaba en esto. Se anduvo enredando en que sí valía o no valía y se empezó a desplazar hasta acabar donde se va a hacer ahora. La consecuencia es que ahora están estos vecinos afectados y Pontevedra está sin circunvalación. La única capital de provincia que no la tiene”, afirmó.

“Por nuestra parte, no va a quedar. Que lo estudie el Ministerio, que es lo que tiene que hacer. Va a salir lo que diga el Ministerio o como mucho no se hace, pero no, porque ya está hecho el primer tramo, difícilmente”, concluyó Mosquera antes del voto a favor de su grupo.

El pleno reclama a la Xunta “el máximo esfuerzo” en la lucha contra los pélets

La crisis por la llegada de los microplásticos procedentes del buque Tocomao a las costas gallegas fue analizada este lunes por el pleno del Concello de Pontevedra, debido a la moción impulsada por el Partido Socialista –y apoyada por el BNG– para solicitar mayores esfuerzos por parte de la Xunta en la gestión de este vertido. “No se puede entender que en un territorio como Galicia, en el que la pesca supone un 4,8% del PIB, no exista en el presupuesto de la Xunta una partida para la lucha contra la contaminación marina”, afirmó Paloma Castro, que pidió una “gestión diligente” de las administraciones en este asunto.

La nacionalista Eva Vilaverde ratificó el apoyo del Bloque a la moción y habló de “manipulación” y “dejación de funciones” del Gobierno autonómico. Por su parte, el popular Rafa Domínguez aseguró que lo único que le interesa al PSOE es “conseguir unos votos antes de las elecciones de forma rastrera”, ya que no es “una catástrofe similar a la tragedia del Prestige”.

El PSOE cuestiona la falta de la vivienda para víctimas de violencia de género

En el último punto del Pleno, la edil socialista Paloma Castro preguntó al Concello sobre la situación en la que se encuentra el convenio para poner a disposición una vivienda de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y menores a cargo tras el acuerdo unánime alcanzado el pasado 18 de septiembre. Castro indicó además que la vivienda prevista se dedicó a otro fin y que no hay partidas presupuestarias previstas en 2024 para este fin.

“El acuerdo plenario era poner a disposición de la Xunta ese piso. Lo normal es esperar a la contestación a ese respecto. A día de hoy, no tenemos una respuesta oficial, así que difícilmente tendremos partida si aún no tenemos respuesta de la Xunta”, matizó la concejala responsable del área, Anabel Gulías. Adicionalmente, en el pleno se aprobaron otras cuestiones como varias daciones de cuenta en las que se incluyen nombramientos del edil Alberto Oubiña a diferentes comisiones municipales tras la renuncia de Carme da Silva.