En el marco de su participación en el turno de ruegos y preguntas en el Pleno del Concello de Marín, el concejal socialista Diego González compartió novedades sobre el estado de las obras en la piscina municipal de Marín.

En el transcurso de la comisión informativa de Deportes, se informó sobre las nuevas fechas de finalización de las obras, previstas para mediados de febrero de 2024. Sin embargo, González señaló que la apertura al público enfrentará un retraso significativo.

Según el concejal, la piscina no estará operativa hasta principios de marzo de 2024, o incluso abril, debido a “pruebas esenciales que deben llevarse a cabo antes de la apertura”. Tal y como explicó, estas pruebas incluyen la verificación de la presión de la columna de agua para asegurarse de que el llenado no cause grietas después de haber estado vacío durante un extenso periodo.

Este contratiempo representará un retraso de cuatro meses con respecto a la estimación inicial proporcionada. “La Piscina Municipal de Marín, la única en el municipio, se verá afectada por un período de inactividad de ocho meses”, desde julio de 2023 hasta marzo o abril de 2024, indicó el concejal.

Esta situación ha sido calificada por el concejal de--l PSdeG-PSOE como algo “inadmisible, dada la importancia de esta instalación para la comunidad local”.