La Xunta de Goberno Local de Pontevedra analizó ayer la situación de los proyectos financiados con cargo a fondos europeos ante la “parálisis” de inversiones derivada de la no aprobación de los presupuestos municipales para 2024. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció que el Concello recurrirá a “vías excepcionales” para salvar la tramitación de algunos de estos proyectos, entre los que se encuentran la rehabilitación integral de A Santiña y la instalación de cámaras de tráfico para controlar las Zonas de Bajas emisiones (ZBE).

“Tendríamos que haber aprobado el estudio de situación de la vivienda, tal y como estaba comprometido, o el contrato para el estudio de estructuras municipales donde resaltan los puentes sobre el río Lérez, pero no puede ser porque tenemos que paralizar esta acciones”, explicó el regidor. “Hicimos un análisis de cómo están, a día de hoy, los fondos europeos y para conocer cómo la situación de parálisis que estamos viviendo puede afectar a los proyectos que tienen que ver con estos fondos”.

Lores realizó un recorrido por los citados proyectos, de los menos afectados a los más afectados por esta parálisis presupuestaria, recordando que el estado de cada uno puede ser diferente, habiendo ya proyectos listos para adjudicar y otros sin proyecto –y sin posibilidad de ser contratada su redacción por la situación actual–.

“Los menos afectados, por supuesto, son los que están ya contratados y adjudicados en este momento, como la instalación de cámaras para controlar las Zonas de Bajas Emisiones y la rehabilitación integral de la Santiña”, señaló. “Estos dos proyectos sufrirán una demora de dos o tres meses. Para agilizar lo máximo posible el inicio de las obra para cada una de las intervenciones haremos una generación de crédito para que estas se inicien lo antes posible, en marzo a poder ser, y este es un trámite administrativo que podemos y haremos ya”.

Los siguientes proyectos afectados en mayor medida son los relacionados con el PIREP, aquellos fondos concedidos para la recuperación del antiguo conservatorio y Churruchaos, que cuentan con el proyecto hecho, pero no se puede abrir la licitación y, por lo tanto, adjudicar hasta que haya unos nuevos presupuestos, contando en estos con partidas propias. “Los plazos están muy apretados, ya que las obras deberían iniciarse antes de septiembre de este año”, señaló el alcalde.

En lo referido a los fondos Fundación Biodiversidad, con un montante próximo a los 4 millones de euros, cuyo proyecto más importante es el destape del Gafos, el regidor volvió a señalar la falta de presupuesto para este 2024 como la clave para su retraso, por lo que habrá que buscar “otras vías excepcionales de aportación municipal para poder contratar la elaboración del proyecto de renaturalización del Gafos”. La idea es agilizar lo máximo posible la redacción del proyecto e iniciar su proceso de licitación, que debería estar adjudicado antes de septiembre de este año.

Por último, y ya en relación con el BIC del Lérez, Lores explicó que el Concello está pendiente de que “la Xunta aumente el plazo de ejecución para que podamos elaborar los proyectos”. “Si no se aumenta no habrá tiempo para elaborar estos proyectos y para su ejecución. A día de hoy no hay proyectos ni tenemos capacidad de adjudicarlos”. El plazo finaliza a finales de este año.