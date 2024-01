El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, avanzó este jueves la campaña turística de 2024 que Turismo Rías Baixas presentará el miércoles 24 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que llevará por lema “100% Rías Baixas” y que regresará al stand de Turismo de Galicia. En el vestíbulo del Pazo provincial, ambientado para la ocasión con la proyección de la cascada da Toxa en la escalinata, Luis López presentó a los asistentes —regidores y concejales de toda la provincia, representantes del sector turístico y diputados provinciales— que el agua, como atractivo turístico, será la base de esta campaña. “Na Deputación quixemos ser os mellores aliados do sector cunha campaña rompedora, desenfadada e enérxica orientada a un dos nosos mellores atractivos: a auga. Nun intre onde este recurso está no centro do debate, a nosa abundancia ten que ser unha vantaxe”, afirmó el presidente de la Diputación.

La provincia de Pontevedra tendrá una presencia destacada en Fitur, señaló Luis López. El programa incluye una degustación de té de camelia y las presentaciones de “Trazas”, la ruta arqueológica por la provincia, y de la ruta de Ignacio Taverneiro. También habrá numerosos encuentros para entablar vías de colaboración con otras diputaciones y comunidades autónomas. "Descubrimos o privilexio de vivir aquí, de estar aquí e de ser de aquí" Luis López citó en su discurso cuatro titulares de prensa que “contan a historia dun éxito”. Reivindicó que la ciudadanía de la provincia nunca vio las Rías Baixas como un “destino paradisíaco”. “Era a nosa casa, pero semellaba que o mellor sempre estaba fóra. Por iso o mérito de Rías Baixas é dobre: ao tempo que o mundo miraba cara este lugar, tamén descubrimos nós o privilexio de vivir aquí, de estar aquí e de ser de aquí”. La sostenibilidad del destino fue otro de los aspectos que quiso destacar Luis López. “Hai moito tempo que o noso destino traballa nesa dirección. Mesmo antes de popularizarse o termo sustentable, Rías baixas xa o era. Por iso, sementar dúbidas sobre a calidade dos produtos do mar, a excelencia das nosas costas ou sobre sectores que empregan a milleiros de persoas é de todo menos responsable. O noso destino é de todos, como de todos é o deber de velar pola súa boa imaxe”, defendió. También puso en valor el mandatario provincial el trabajo realizado por los profesionales del sector turístico a lo largo de los últimos años y su compromiso por potenciar todavía más el destino. “Vexo a un sector que traballa como se o impresionante 2023 fora só un paso previo cara un 2024 aínda mellor”, reconoció López, quien agradeció a todo el sector por “dar o 100% e facer que sexamos admirados e envexados en todo o mundo”.