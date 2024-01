Regreso a la niñez de la mano de Ara Malikian

Los numerosos incondicionales del violinista libanés de ascendencia armenia, nacionalizado español, Ara Malikian, tienen una cita el próximo 24 de febrero en Pontevedra, donde el artista ofrecerá dos conciertos (a las 18 y a las 21 horas) en el auditorio de Afundación.

Los conciertos se enmarcan en la gira ARA. The Ara Malikian World Tour, en la que este virtuoso apuesta por alejarse de los grandes espacios para apostar por espectáculos de pequeño formato con un intenso contacto con el público, al que propone un nostálgico regreso a la infancia.

La organización avanza en este punto que “en esta gira” de Malikian “viajaremos en los sueños de un niño”.

“Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos”, señala el artista en la presentación de la actuación.

Destaca que “los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte”. Está convencido de que “si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser”.

Esta gira, añade, “es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

Avanza que la gira con la que llega a Pontevedra “está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinante, traigan lo que traigan”.

Su lenguaje personal que suma la fuerza rítmica y emocional de distintas culturas, el virtuosismo de la tradición clásica europea y su amplísimo repertorio, que incluye prácticamente la totalidad de las grandes obras para violín, son algunos de los aspectos que han situado a Malikian como uno de los instrumentistas de referencia en la actualidad.

Su primer contacto con el violín se produjo a los 4 años. Su padre lo incentivó a tocar y ha afirmado en distintas ocasiones que el instrumento y la música supusieron un escape en sus primeros años en un bombardeado Beirut, en Líbano, en un país sumido en la guerra civil. En adelante ensayaba 7 horas diarias y ofreció su primer concierto a los 12 años. Dos años más tarde el director de orquesta Hans Herbert-Jöris le consiguió una beca para cursar estudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover y se convirtió en ese momento en el alumno más joven admitido en este prestigioso centro superior de estudios musicales.

Las entradas para los dos conciertos en Pontevedra están a la venta en Ataquilla.com a partir de 56 euros.