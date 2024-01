Varios de los mejores estudios internacionales de España aspiran a dar nueva vida a Lourizán

Profesores de Proyectos Arquitectónicos en distintas universidades europeas y estadounidenses, premios nacionales e internacionales de arquitectura contemporánea y estudios internacionales con sedes en Europa y América aspiran a realizar la rehabilitación y readaptación para nuevos usos del pazo y la finca de Lourizán, en la que la Xunta prevé invertir en principio cerca de 18 millones de euros.

En general, se trata de profesionales con una extensa trayectoria en concursos de arquitectura, un total de 34 estudios de gran solvencia a los que la Consellería de Medio Rural plantea el reto de diseñar nuevos espacios hoteleros, gastronómicos, áreas de investigación y docencia, así como las fururas sedes de la Biblioteca Forestal Galega y el Arquivo Histórico de Montes de Galicia, en la que fue la residencia de verano del político Eugenio Montero Ríos.

Entre los aspirantes figuran nombres como los de Cruz y Ortiz Arquitectos, autores del nuevo Rijksmuseum de Amsterdam, una obra que se prolongó durante 13 años (el pasado abril se cumplieron 10 años de su inauguración) y que se considera una de las intervenciones más complejas y destacadas del siglo XXI, por la que fueron designados Caballeros de la Real Orden del León Neerlandés, la orden civil más destacada de los Países Bajos, y recibieron el Premio Arquitectura Española Internacional, que concede el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España a obras realizadas fuera del estado.

Entre los proyectos que acometen actualmente figura el nuevo estadio del FC Lugano, en Suiza, uno de los países donde este estudio fundado por Antonio Cruz y Antonio Ortiz en 1974 cuenta con oficinas. No se trata en todo caso del primer proyecto ligado al fútbol que realizan, ya que también son autores del Wanda Metropolitano del Club Atlético de Madrid.

La arquitecta italiana establecida en España Benedetta Tagliabue, Premio Nacional de Arquitectura en 1995 y que actualmente encabeza el Estudio Miralles Tagliabue (EMBT), es otra de las prestigiosas profesionales en el concurso. Tras la muerte de su socio y marido Enric Miralles en el año 2000, encabeza esta firma internacional que ha realizado proyectos como la Escuela de Música de Hamburgo, el Ayuntamiento de Utrecht en Holanda o el Parlamento de Escocia.

Otro de los nombres destacados e el concurso es Guillermo Vázquez Consuegra, Medalla de Oro de la Arquitectura Española 2016 otorgada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y Premio de Arquitectura Española 2005, entre otros destacados reconocimientos, el más reciente, el pasado 2023, cuando fue premiado por su trayectoria en la V Bienal de Arquitectura de Pisa.

Los autores del Complejo Hospitalario Universitario La Paz, ganadores del diseño urbano del frente de la ría y el parque de ribera del Nervión a su paso por Barakaldo, la Nueva Galería del Museo de Arte de Lima y del concurso para la remodelación del antiguo mercado de Santa Lucía en A Coruña, Burgos & Garrido Arquitectos, también han solicitado participar, en este caso con Frade.

El estudio fue fundado en 2002 por Ginés Garrido, catedrático de la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor invitado en las universidades de Harvard, Lausana o Washington; y Francisco Burgos, profesor de esa misma escuela desde 1992 y docente invitando en el College of Environmental Design UC Berkeley, la School of Architecture University of Minesota y la Universidad de Los Andes, entre otros.

Juan Domingo Santos, arquitecto y profesor de Proyectos en la ETSA de Granada, es otro de los arquitectos participantes. Ha sido docente en escuelas como la Politécnica de Lausana, en Suiza, la Universidad de Columbia de Nueva York o el Davis Theatre del Trinity College Dublín (Irlanda); y en la actualidad lo es en la Technischen Univertät München (Alemania). Ha expuesto sus trabajos en la Bienal de Arquitectura de Venecia y fue nominado a los Premios Mies van der Rohe, entre otros galardones.

Otro tanto sucede en el caso de Gonzalo Moure Lorenzo, también en la nómina de arquitectos que se presentan al concurso. Tras graduarse en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde es profesor en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, se dedica al ejercicio libre de la profesión desde mediados de la década de los ochenta, mediante concursos de arquitectura en los que ha obtenido varios premios internacionales. Ha representado a España en la IX Bienal de Arquitectura de Venecia, ha sido nominado al Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Contemporánea; forma parte del Archivo de Arquitectura Española Contemporánea y recientemente ha sido seleccionado para participar en destacados programas internacionales de intervención en patrimonio como “El Ayuntamiento del Futuro” en Mönchengladbach y la Rehabilitación y Ampliación de la Ópera Cómica de Berlín.

La relación de profesionales que aspiran a realizar la recuperación de Lourizán incluye asimismo a Moneo Brokc Studio, una firma fundada por Belén Moneo y Jeff Brock que centra su trabajo en la arquitectura, planeamiento y diseño. Cuentan con sedes en Madrid, Nueva York y Monterrey y se declaran “profesionales comprometidos con las soluciones sostenibles” que consideran que “la arquitectura debe mejorar el medio en que vivimos”.

La firma encabezada por José María Sánchez García, autor de proyectos como la adecuación del entorno del templo romano de Diana, en Mérida, el conjunto arqueológico Castillo de la Estrella en Montiel, el centro deportivo y la marina de Tiefenbrunnen o el Ole Muséal, ambos en Suiza, figura asimismo entre los estudios internacionales que serán evaluados por el jurado designado para recuperar Lourizán.

Éste seleccionará inicialmente las 8 propuestas que considere “con mayor solvencia técnica y profesional, mediante un sistema de puntos en el que influyen criterios como sus referencias acreditadas en otros proyectos”, señala la administración gallega.

Esta primera criba dará paso a una invitación a los candidatos elegidos para que presenten un desarrollo más pormenorizado de su propuesta técnica. A partir del ahí, el equipo calificador, avanzan desde la Xunta, fallará en función de “criterios arquitectónicos, técnicos, de eficiencia energética y medioambiental, o la propuesta de aprovechamiento de los espacios exteriores”.

Precisamente el paisajismo es una de las áreas en la que está especializado otro de los estudios participantes, Batlle i Roig Arquitectura SLP. La firma fundada en 1981 por Enric Batlle y Joan Roig señala que “la arquitectura del paisaje se interesa por todos los espacios exteriores y, desde el diseño del espacio público que proyectó Barcelona al mundo, en Batlleiroig también pusimos nuestra mirada sobre la gran escala e incorporamos como propio el lenguaje de la ecología”.

Por su parte, la arquitectura gallega está ampliamente representada entre los aspirantes a recuperar Lourizán. Es el caso de Juan Creus, profesor titular de Proyectos en la ETSA de A Coruña, y de Covadonga Carrasco, que el pasado año recibieron el Premio FAD de Ciudad y Paisaje y el Premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por el acondicionamiento del borde portuario de Porto do Son, realizada en colaboración con rvr.

También recibieron en 2023 el Premio COAG de Arquitectura de Espacio Público, han participado la Bienal de Arquitectura de Venecia (en 2016 con el Pabellón Español, ganador del León de Oro), son Premio Galego de Arquitectura y creadores del MUV, Centro de Arte de la Fundación María José Jove, el primer museo 100% virtual de España.

Los pontevedreses Mauro Lomba y Magdalena Portela, el vigués Alfonso Penela, profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA de A Coruña, o el estudio que encabeza en Compostela Elizabeth Abalo Díaz figuran asimismo entre los profesionales inscritos en el certamen internacional para dar nueva vida al Pazo de Lourizán.