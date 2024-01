La magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Pontevedra que instruye la causa del accidente de autobús de Pedre de la Nochebuena de 2022 quiere cerrar este mes la investigación. En un reciente auto ha decidido no prorrogar la investigación judicial del siniestro ocurrido en Cerdedo-Cotobade en el que fallecieron siete personas.

El auto, que no es recurrible, sostiene que ya no es necesario realizar más diligencias para esclarecer los hechos y determinar al supuesto autor. De la misma opinión es la Fiscalía, pero no la defensa del conductor ni la Asociación Gallega de Transporte de Viajeros por Carretera, Galibus, que reclamaron más pruebas sobre el estado del vehículo.

Tan solo resta la declaración de los agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado del accidente y que podría producirse este mismo mes de enero.

De este modo, el único investigado es el conductor, Carlos Monzón. Él y la pasajera Rosario González fueron los únicos supervivientes. Ambos ya comparecieron en el juzgado. La última en hacerlo fue la mujer, que avaló al chófer: “conducía bien, despacio”, dijo. Su versión choca con el análisis de la Guardia Civil, que apuntó al exceso de velocidad como causa principal del accidente. Sin embargo, la superviviente aseguró que en ningún momento percibió ni volantazos ni movimientos bruscos y añadió que el conductor era consciente de las malas condiciones. “Decía que tenía que ir despacio porque no se veía”, declaró como testigo. Apuntó también tener la sensación de que el autobús “se fue en plancha, en una especie de aquaplaning, que se deslizaba y el conductor no podía tener el control”.

En esa linea ahondó la defensa de Monzón, que rechazó las conclusiones del informe pericial elaborado por técnicos de la Guardia Civil. Considera que la causa del siniestro fueron las condiciones meteorológicas que imperaban en la zona en la noche del 24 de diciembre de 2022, una jornada de fuertes precipitaciones y baja visibilidad. Según recalca la defensa del chófer, esto provocó que el autocar hiciese ‘aquaplanning’ en una balsa de agua de la curva previa a la entrada al puente de Pedre, por donde se despeñó desde una altura de 29 metros hasta caer al lecho del río Lérez.

Así lo trasladó en su declaración inicial el propio conductor, prestada en la comandancia de la Guardia Civil el 30 de diciembre, seis días después del accidente. Su defensa avanza que mantendrán esta versión que, añade, será respaldada con dos informes periciales que refutarán las conclusiones del hecho por la Benemérita, en el que “no hay ningún dato” que refleje “la fórmula” por la que se calculó que el autobús viajaba a más de 80 kilómetros hora, límite en el punto.

El estado del autocar es otro de los argumentos que emplea la defensa del conductor, quien, según estas fuentes, había notado en los días previos al siniestro que el vehículo “presentaba problemas”.

El suceso motivó a lo largo del año movilizaciones en defensa de que se eleve la seguridad vial en esta carretera nacional a través de una reforma integral. Al abrigo de estas reivindicaciones nació el Pacto de Pedre, respaldado por los alcaldes de Cerdedo-Cotobade, Boborás, Beariz, Punxín, O Irixo, Maside y O Carballiño, a lograron recientemente el apoyo de las diputaciones de Ourense y Pontevedra, así como del Concello de Ourense.