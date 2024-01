“La gripe A representa en torno al 70% de los virus respiratorios que estamos teniendo”

La epidemia de virus respiratorios está resultando desde hace semanas todo un gran reto para los servicios sanitarios, reconoce el neumólogo Adolfo Baloira, uno de los profesionales que constata sobre el terreno el gran repunte de este tipo de dolencias en estas fechas.

–¿Estamos en el pico más alto de la epidemia?

–Sí, aunque da la sensación de que ha empezado a bajar un poco, que alcanzamos el pico en torno a finales de la semana pasada, aproximadamente, y que ahora ha bajado un poco. De todos modos estos son datos a muy corto plazo, es difícil de decir exactamente cómo estamos, porque a lo mejor de aquí a una semana o semana y media podría volver a aumentar. La gripe A es muy contagiosa, es bastante estacional y puede aumentar en estas fechas de invierno, en función de los contactos, de las prevenciones escasas o nulas que se hacen muchas veces y demás. Por eso no podemos todavía lanzar las campanas al vuelo.

–¿Qué virus están teniendo más incidencia en el área sanitaria de Pontevedra?

–Con diferencia, el de la gripe A, el que llamamos H1N1. Todos los virus de gripe se nombran con esas dos letras, H y N, y a las diferentes variantes se les pone un número. La gripe A representa en torno al 70% del total de los virus respiratorios que estamos teniendo.

–¿Es posible prevenirlos?

–Se puede prevenir, aunque cualquier virus respiratorio, primero, es muy difícil de prevenir. Hay que partir de ahí porque se transmiten por el aire, pero como se transmiten por el aire frecuentemente entran a través de las vías respiratorias y lo que mejor los previene es vacunarse y utilizar una mascarilla que suponga un filtro a la entrada de estos virus. Cuando hablamos de utilizar mascarilla muchas veces nos olvidamos de que quien más debería utilizarla es el que ya tiene la enfermedad, porque no es raro estar en algún centro comercial, en cualquier lugar público donde se reúna mucha gente, y vemos gente que tose y que no tiene mascarilla puesta. A lo mejor no sabe que tiene una gripe A, pero puede tenerla, o cualquier otro virus respiratorio.

–¿Cuánta mortalidad produce la gripe?

–En España es posible que cada año puedan fallecer 4.000 o 5.000 personas, casos ligados más o menos a haber tenido una gripe, por eso es tan importante la prevención.

–¿Cómo podemos proteger a nuestro entorno si sospechamos tenemos un virus?

–Sería muy importante que esa persona, si puede en primer lugar que no entre en sitios concurridos, y después en caso de que vaya que lleve una mascarilla, fundamentalmente una mascarilla Ffp2, para proteger al resto de las personas que están en el ambiente.

–Señalar al colapso sanitario en estas fechas es casi el día de la marmota ¿cómo debemos actuar si consideramos que nos hemos contagiado?

–El colapso en los hospitales va a haber siempre en estas fechas, es impepinable porque la población cada vez tiene una media de edad más avanzada, porque cada vez tenemos más contacto… Porque se trasmite el virus y va a ser así, pero lo que hay que hacer es, primero, tener un diagnóstico de gripe A, o de gripe, o los síntomas típicos de gripe no es un motivo para acudir a un servicio de urgencias de entrada. Con los síntomas habituales tomar un paracetamol o cualquier antiinflamatorio puede ser suficiente, y saber que durante unos días uno se va a encontrar un poco mal, que va a tener tos, malestar general, dolores musculares etc, pero que no es en sí mismo grave. Si se trata de una persona que tenga mucha patología, sobre todo respiratoria, cardíaca, una diabetes severa que se pincha insulina etc, si son pacientes frágiles a lo mejor en ese caso sí podría valer la pena que fuesen como mínimo a su PAC, pero no abusar de esto.

–Porque frente a estos virus tampoco hay mucha medicación que dar, salvo paliar los síntomas

–Justo, eso es muy importante saberlo: así como el COVID teníamos algún tratamiento con una discreta eficacia, realmente para estos virus hay dos fármacos que utilizamos, sobre todo para el de la gripe, pero no han demostrado una clara eficacia. A lo mejor disminuyen un poco los síntomas, pero tienen una eficacia relativa, son virus ante los que estamos casi casi desnudos en cuanto a terapéutica. Solo hacemos tratamiento de mantenimiento, en general prevenir la posibilidad de que produzca una neumonía, porque son virus que dañan mucho a los bronquios en general y facilitan que aparezcan bacterias, y es lo que damos, pero realmente no hay mucho más. Por eso lo realmente importante es la prevención.

–¿Es eficaz la vacuna contra la gripe?

–No es tan eficaz como la vacuna para COVID pero tiene una cierta eficacia. Y, sobre todo, son importantes las medidas de prevención, sobre todo ahora, cuando tenemos tanta incidencia. Cuando hablábamos de COVID teníamos incidencias de 150 a 300 casos por 100.000 habitantes a la semana, y ahora con la gripe A hablamos de comunidades que han sobrepasado los 1.600 casos por 100.000 habitantes a la semana, es una cifra mucho más alta. Se trata de una epidemia estacional en la que muy rápidamente suben los casos, y luego también, por ser tan rápida, habitualmente tiende a autolimitarse. Pero en estos momentos de altísima incidencia, además de colapsar hospitales, centros de salud etc, también favorecen la mortalidad.

–Insiste en que hay intentar pasar primero por los Puntos de Atención Continuada…

–En las urgencias de los hospitales hay muchos tipos pacientes, mucha gente que es frágil y es más fácil transmitir allí la enfermedad y que para esas personas resulte más grave contagiarse. Y después está que se colapsa, que uno tiene que esperar muchas horas a lo mejor antes de ser atendido; se hace que se dificulte la selección de pacientes graves que hay que atender más rápido, y la propia calidad de atención a todos los pacientes empeora un poco simplemente por la relación entre personal sanitario y número de pacientes que llegan etc. Entonces, si uno no tiene una situación frágil o unos síntomas como la dificultad respiratoria, de entrada no hay una motivación clara para ir a urgencias, mucho menos a urgencias de un hospital.