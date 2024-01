La Peña de la Boina rendirá homenaje el próximo día 20 a Jesús Valiño González, una institución en la sastrería española que continúa vistiendo a los más elegantes y que conserva una tradición artesanal que, lamenta, se está perdiendo.

–¿Cómo recibe este homenaje?

–Es una gran sorpresa, la verdad es que no me lo esperaba, ni mucho menos. Los amigos se han fijado en mi, pero no me lo esperaba. Me dijeron que había sido elegido para el homenaje, pero me cogió de sorpresa y se lo agradezco a ellos.

–¿Cuándo empezó a trabajar?

–Tenía 15 años, estuve hasta los 18 casi 19, cuando me fui a la mili. No quería ser sastre, lo fui a la fuerza, mi madre con mucho sentido del amor de madre me inculcó que era un oficio abrigadiño, que era bueno. Y yo pensé que iba a cumplir lo que ella me decía, pero después lo dejaría. Y en la mili me di cuenta de que era un oficio bastante bueno; me llevé una bobina de hilo negro, de hilo blanco, agujas y dedal e hice dinero. Mi mamá me mandaba un dinero y yo se lo devolvía porque tenía más dinero allí que aquí, haciendo arreglos.

–¿Cómo se estableció?

–Cumplí la mili y me establecí. A los 22 años puse mi tienda, estaba en el segundo piso del edificio del Carabela, los clientes me decían ¿quién es el sastre? Y me decían que joven era. Yo no tenía telas, empecé de cero cero. La gente venía de parte de la casa Olmedo, de Simeón, de otras tiendas a las que hacía arreglos, y confiaron en mi. Eso se fue conociendo: hai un mociño en tal sitio, en el Carabela, que hace tajes. Y trabajaba con la sapiencia que podías a esa edad. Después te vas cultivando, traté de entrar en la élite de la sastrería nacional y lo conseguí con mucha dedicación. Me catalogaron como un sastre que podía entrar entre ellos.

–Entró en el Club de Sastres

–Formé parte después de ese club, que es ya la élite de la élite. Fue el sumun de mi sastrería y participé en certámenes de moda tanto nacionales como internacionales. Ahora, había que tener mucho amor a la profesión porque los primeros modelos tenía que ir a probarlos a Madrid, venirlos a rematar a Pontevedra, y luego exhibirlos otra vez. No decían el nombre de la persona que hacía el modelo, era tu satisfacción de ver tu trabajo en la pasarela. Después sí, después se decía el autor que presentaba el modelo, te facilitaban la tela, las medidas del modelo y a continuación tu realizabas la obra. Afortunadamente mucho de ellos fueron catalogados como excepcionales, así que me vi involucrado en un círculo de profesionales y llegó al extremo de que el Club de Sastres de España hizo aquí un certamen gracias al apoyo de la Diputación, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y Caixa de Pontevedra. Se hizo un evento de alta sastrería en el pazo de congresos y la gente marchó con ganas de volver.

–Es conocido que ha vestido a personajes como el escritor Gonzalo Torrente Ballester o el baloncestista Vladímir Tkachenko…

–También le hacía los abrigos y los trajes a Luis del Olmo. Lo conocí porque estaba hospedado en Sanxenxo, llamaron porque le quemaron un pantalón, me lo trajeron para que le hiciese un pantalón en 48 horas y él preguntó quién era el sastre. A partir de ese momento surgió una amistad y yo participé en ágapes que hacía, en congresos en Tarragona, colaboré con su campeonato de golf haciendo unas chaquetillas verdes para los campeones… En general te vas involucrando en unos eventos que te van llevando a otros. Con esta vorágine de clientes encuentras superpagada tu profesión.

–¿Cuáles son los secretos de un buen sastre?

–El primer secreto es nunca creerte que eres un buen sastre, superarte cada día. Y después quizás tener dotes para conocer a la gente. Los sastres que hemos salido de la postguerra, por así decirlo, nos hicimos poco a poco en la universidad de la vida, vas adquiriendo conocimientos de cliente a cliente, que te van exigiendo. Vas haciéndote una cimentación para luego, con el tiempo, lograr un bagaje de experiencia y sabes, bueno, hasta aquí he llegado, gracias a Dios. Pero nunca te creas el mejor, siempre hay alguien que te supera. Y después quizás hay que tener unos conocimientos de psicoestética, de captar al cliente cuando entra por la puerta, saber cómo es, qué tipo de cliente te va a esperar, saber lo que le debes ofrecer, el tipo de vestimenta, su anatomía, o a qué va a dedicar el traje.

–Ha anunciado la jubilación, pero no le dejan

–No, (risas) pues no me dejan. Mañana sábado (por hoy) me vienen a probar trajes, clientes que vienen desde 200 kilómetros hasta aquí. Ahora estoy haciendo otro traje, así que no me dejan. Y es que tampoco hay sastres, yo a veces veo que nuestra profesión es una pena que esté desapareciendo, no sé en qué terminará todo esto, pero la gente que quiera vestir un poco bien lo va a tener complicado, tendrá que conformarse con lo que hay, o vestirse en las grandes ciudades, Madrid, Londres o París, pero eso le costará una fortuna.