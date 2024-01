Losada critica el “machismo y negar el cambio climático” y reivindica el “valor de la política”

La violencia machista, el negacionanismo del cambio climático y la necesaria cooperación institucional centraron el discurso de Abel Losada en su toma de posesión como nuevo subdelegado del Gobierno en Pontevedra., un acto en el que estuvo acompañado por alcaldes como el de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, y Vigo, Abel Caballero, y arropado por numerosos cargos del PSOE.

Losada criticó el afloramiento de los negacionismos de quienes se oponen a reconocer el cambio climático, “de la sinrazón de los machistas, de los homófobos, de los clasistas y de los xenófobos, a los que, a su juicio, se han sumado ahora los negacionistas de la democracia misma, que vocifera que estamos en una dictadura o ante un Gobierno ilegítimo, tratando de erosionar a las instituciones que nos representan”.

La lucha contra la violencia machista ocupó buena parte del discurso, en el que Losada destacó que si bien España es un país pionero en esta materia, eso “ni conforta, ni repara; solo debe servir para motivarnos para seguir adelante con más fuerza y más determinación para que ni una sola mujer más vea coartada o segada su vida por el simple hecho de ser mujer”. Recordó a las 56 mujeres asesinadas el año pasado y a las dos víctimas de la provincia, Beatriz y Ana, así como al dolor que produjeron crímenes machistas tan brutales como los registrados en años anteriores en Valga y Moraña. “Son pérdidas irreparables, que nos duelen y nos avergüenzan”, insistió.

Ante los alcaldes de la provincia y los representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local, así como otras autoridades civiles y militares, Losada reivindicó el valor de la política, “pues nada hay más allá de la política” y la necesidad de que principios rectores como la libertad e igualdad, no queden reducidos a “palabras que se envuelvan en bandos o banderas”, en lugar de “envolverlas cuidadosamente” con los Presupuestos Generales del Estado y con el Boletín Oficial del Estado”.

Así, reivindicó “la buena política”, que es la que se practica a partir de la cooperación y coordinación entre todas las Administraciones. Abel Losada reclamó la colaboración institucional como única manera de servir a la ciudadanía en un Estado tan descentralizado como España. En este aspecto se refirió a la crisis por la “marea plástica” definiéndola como “un accidente del que nadie tiene la culpa, excepto la naviera”. No obstante, dejó claro que cooperar ante una emergencia ambiental como la actual pasa porque cada Administración reconozca y ejerza sus competencias desde el primer momento. “No consiste en esconderse detrás de la bronca, en negarse después a pedir ayuda cuando se necesita y, finalmente, acabar pidiéndole lo imposible al Estado por tierra, mar y aire. Ni tampoco consiste en alegar que la limpieza de las playas es una competencia rutinaria municipal”. “A mí todo esto, por mi tradición docente, me suena a asignatura repetida. Ojalá que de esta aprendamos la lección y para la próxima catástrofe venga el aprobado”.

Hizo un repaso de las medidas sociales aprobadas por el Gobierno de España “en tiempos de contratiempos” y concluyó defendiendo el valor de los impuestos para garantizar los servicios públicos esenciales “porque sin impuestos es el sálvese quien pueda”.

“Este Gobierno apuesta por el transporte público”

El acto institucional estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien animó al subdelegado a “asumir los retos de impulsar los proyectos que desarrolla el Gobierno de España en esta provincia para consolidar la transformación y la modernización que marca la acción del Gobierno de España desde que Pedro Sánchez es presidente”. Blanco afirmó que Abel Losada era, por su valía profesional humana, “el mejor subdelegado posible, porque no se me ocurre mejor persona para el cargo”. Además, le anticipó que “trabajo no va a faltar”, porque a las tareas diarias se suman siempre los imprevistos y los problemas en cuya solución la Subdelegación actúa como catalizador.

Por otra parte, y respondiendo a preguntas de la prensa, Blanco indicó respecto a los últimos retrasos y problemas en el Eje Atlántico de ferrocarril que “hoy (por ayer) me dicen que están funcionando todo con absoluta normalidad y absoluta corrección”, tras los largos retrasos del pasado jueves, al parecer por un problema del suministro eléctrico.

Investigando el problema

El delegado indicó que se está investigando el origen del problema, “al parecer eléctrico” y en todo caso, en nombre del Gobierno, pidió disculpas “a todos los gallegos y gallegas porque son los que menos culpa tienen de todo esto”. Blanco pidió “prudencia y responsabilidad” y “que no se politice un problema que fue exclusivamente un problema técnico; porque puede ser que se nos diga que no le prestamos atención a Galicia, que no le prestamos atención al tren, cuando ha sido el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído la alta velocidad a Galicia, que está invirtiendo millones en infraestructuras en Galicia, que va a traer los nuevos trenes y que está apostando por el transporte público”. El delegado admitió que este transporte público está recibiendo una “intensa demanda” precisamente gracias a los bonos que ha implantado el Gobierno.

Larriba recordó el “momento de gran dolor” del Pitanxo

La anterior subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba recordó “con emoción” el acto en el que cinco años atrás tomó posesión de este cargo, que tuvo que dejar por jubilación y antes de desear “muchos éxitos” a Abel Losada en esta nueva responsabilidad hizo un balance de su paso por esta institución, en el que destacó que “nunca había sentido tanto el dolor y la pena” como en la tragedia del Villa de Pitanxo, cuyas consecuencias le tocó gestionar desde este organismo. Fue un “momento de gran dolor”, aseguró la subdelegada saliente.

Larriba indicó que cerró su etapa en la Subdelegación destacando su intento de “acercar la institución a la ciudadanía”, además de hacer un repaso de las principales actuaciones gestionadas desde la subdelegación en estos cinco años. De su sucesor, destacó que “su currículum lo avala”. Losada, por su parte, reconoció “el trabajo de mi antecesora”.

“Maica: no te diré que voy a contar con tu consejo, porque, de hecho, ya lo he tenido y lo tengo. Sí te diré que espero estar a la altura del legado personal y profesional que dejas en esta institución. Gracias por tu ejemplo”, le dijo Losada.