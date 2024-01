El Desfile de Entroido de A Lama está confirmado para el sábado, 17 de febrero, a las 17.00 horas con 8 comparsas de toda la comarca animando las calles con música en honor al Conde Cabanelas, emigrante gallego natural de la parroquia lamense de Covelo e impulsor de la salida a la calle del Carnaval de Río de Janeiro.

Participarán en esta ocasión 100Tolos, Os Canecos, Os da Caña, As Flores do Carnaval, Os paparrulos, As Sonecas, Os Miúdos y Os Solfamidas. Además, para incentivar la participación de grupos de la comarca de O Verdugo-Oitavén, el Concello habilitó dos categorías, local y visitante, con premios por igual y en metálico. Quien desee participar en esta edición debe inscribirse en la Oficina de Información Municipal o de la web del Concello.