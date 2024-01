Un incendio originado en una lavadora provocó este sábado una gran humareda en un edificio de la calle Doctor Touriño de Marín que llevó a su desalojo mientras los Bomberos sofocaban las llamas y ventilaban el inmueble.

Según informó el 112, el suceso se produjo a las 15.30 horas y afectó a una lavadora, sin causar heridos. Pero si generó gran cantidad de humo que se extendió por todo el edificio, de cuatro plantas, lo que aconsejó su desalojo de forma preventiva

Además de la Policía Local, acudieron al lugar efectivos de los Bombeiros do Morrazo, que trataron de acceder al piso afectado pero no abría nadie, por lo que se solicitó la colaboración del Parque de Pontevedra para facilitar un vehículo de gran altura. Un funcionario pontevedrés acudió con el camión hasta Marín pero ya no fue necesario desplegar la escalera al conseguir acceder por otro lugar al inmueble, según explicaron los Bomberos de Pontevedra.

Los efectivos del Morrazo procedieron a resolver en problema en la lavadora y después se dedicaron a ventilar los pisos para e vacuar el humo, que se concentró sobre todo en las zonas comunes, aunque también afectó a algunas de las viviendas.