El gobierno local de Marín rechazó ayer en el pleno la propuesta del BNG para llevar a cabo actuaciones encaminadas a eliminar el impacto paisajístico de las edificaciones y oficinas públicas municipales por la “incertidumbre” sobre las posibles subvenciones. El concejal del PP Manuel Santos explicó que “el BNG propone dos actuaciones: la limpieza exterior de la Torre do Reloxo de la Igrexa Vella y la rehabilitación del lavadero dos Bravos y la fuente de Coirados y sugieren que lo hagamos con una subvención de la Xunta de Galicia, que se espera que salga a lo largo de 2024”, afirmó Santos.

“Sin embargo, aquí hay dos problemas. Por un lado, las bases de la subvención aún no ha salido, por lo que no sabemos qué requisitos y condiciones tenemos que cumplir para participar en ellas. No sabemos si tenemos que tener proyectos redactados previamente, cuánto tendría que ser el porcentaje de aportación municipal o cuáles son los plazos de justificación. Sin conocer todas estas cuestiones, no podemos apoyar la moción del BNG”, explicó el teniente de alcalde.

“La segunda cuestión tiene que ver con la financiación”, añadió. “Como se puede ser lee en la propia moción y en la página web de la Xunta, de concedernos esta subvención, solo nos darían 20.000 euros, una cantidad que no es suficiente Y lo sabemos porque cuando se actuó recientemente en la en la Igrexa Vella, quisimos realizar esta mejora de la Torre y solicitamos un presupuesto, que oscila entre 40.000 y 50.000 euros”.

Santos explicó que se seguirá “buscando financiamiento para sacar esto adelante tipo de acciones, que ya estaban en nuestros planes, pero no podemos aprobar una propuesta para solicitar una subvención sobre la cual no tenemos más información que su existencia”. Aprovechó para recordar obras ya realizadas en lavaderos y fuentes como el Lavadoiro de Mogor, Río de Casás, da Roza y do Picho y en el Iglesario de Ardán.