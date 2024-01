El Concello encarga la revisión de sus seis puentes sobre el Lérez al carecer de planes de conservación

Son seis los puentes de titularidad municipal que cruzan el río Lérez en el casco urbano y ninguno de ellos, salvo los de Os Tirantes y As Correntes, dispone de un plan de mantenimiento o programa de conservación pese a que son utilizados a diario por miles de peatones y vehículos. Para corregir esta anomalía, el Concello acaba de encargar la realización de un inventario de estas estructuras y, sobre todo, la inspección técnica de todos ellos.

Se trata de los de As Correntes, O Burgo, Santiago, Os Tirantes, el antiguo del ferrocarril en Monte Porreiro y el de Las Palabras, a la entrada del barrio. El más moderno de ellos es el de As Correntes, que entró en servicio en junio de 2011, hace casi doce años. Su proyecto, muy anterior, sí incluye un plan de conservación, pero no constan actuaciones de mantenimiento desde entonces, como tampoco el de Os Tirantes, que también dispone de una propuesta de actuación desde 2019.

El de Santiago, inaugurado hace más de 40 años, en 1983, nunca registró obras de mejora de gran calado, como tampoco el antiguo del tren. El de Las Palabras en Monte Porreiro, que entró en servicio en agosto de 2012, tampoco dispone de programa alguno de conservación, mientras que el de O Burgo ha sido objeto a lo largo del tiempo de diversas modificaciones, la última de ellas en 2020, cuando se peatonalizó. El listado de estructuras que se analizarán no incluye el puente de A Barca, de titularidad de la Xunta, ni el de la autopista,

Esta inspección técnica global que pretende llevar a cabo el Concello forma parte de un inventario para el mantenimiento de elementos singulares y estructuras del espacio público, con el objetivo de crear una base de datos que derivará en la contratación de obras prioritarias, abaratando los costes a la hora de realizar actuaciones de emergencia. Dentro de los elementos a analizar figuran no solo los seis puentes, sino también las pasarelas de más de tres metros de luz, los muros de contención, obras de paso y forjados, los pórticos o los mástiles de gran altura, tanto en el rural como en la ciudad.

Este contrato contará con un plazo de 18 meses y un presupuesto de 284.955 euros y “tiene como objetivo inventariar, catalogar y programar el mantenimiento de los elementos singulares y estructuras”, según el alcalde, Miguel Fernández Lores. Se elaborará una base de datos que posteriormente, “utilizando criterios de priorización”, derivará en la contratación de las obras y de las actuaciones precisas con lo que “permitirá que luego no tengamos sorpresas” que obligan a acometer trabajos de emergencia que “tienen unos costes superiores a haber hecho un trabajo de prevención”.

Se trata de realizar un “inventario, catalogación y programación del mantenimiento” de estos elementos, pero también la “realización de las inspecciones básicas, incluidos los forjados sobre los aparcamientos subterráneos. En el caso de los puentes, se señala que deben ser sometidos a “inspecciones principales (a cargo de especialistas en estas estructuras cada cinco años) ya que “por su configuración tienen unas necesidades de revisión más intensas”. En ellos se deberá realizar un “levantamiento mediante topografía láser de alta precisión” y elaborar para cada uno de ellos un plan específico de conservación y propuestas de actuación, de ser necesarias”.

Estudio de tráfico en el tramo de la AP-9 sobre la ría

El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha un estudio que “determine el tráfico inducido y la elasticidad de la demanda” del tramo libre de peaje de la AP-9 en Pontevedra, del que forma parte el puente de la autopista sobre la ría. Este informa se vincula precisamente al decreto que exime de pago del peaje a los usuarios que utilizan este tramo entre los nudos de Salcedo (al sur) y Bomberos (al norte). De hecho, el estudio también se refiere a otros recorridos gratuito en Ferrol, Santiago o Vigo. La empresa que asuma este trabajo deberá analizar estos tramos de la autopista y determinar su existen corredores alternativos, así como “su calidad y su relación con la posible inducción del tráfico”. Además, se incluirán todos los modos de transporte terrestre, entre ellos el tren y deberán aportarse datos de uso hasta julio de 2021 y la situación en ese mismo mes en los años 2022, 2023 y 2024, con comparativas de grupos tarifarios,