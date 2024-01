Torresmos, chourizos e pan de millo se poderán degustar no lugar de Carballido, en Ardán, este domingo a partir das 12.00 horas. A VI Festa do Torresmo, organizada pola Asociación Landra Verde, encherá de gastronomía e de festa esta parroquia de Marín, tal como presentaron onte xunto cos concelleiros Pablo Novas e Marián Sanmartín. O pregón deste ano, que será ás 13.00 horas, será a cargo do enxeñeiro forestal Gaspar Bernárdez, investigador e divulgador medioambiental marinense, autor dun libro sobre as plantas tradicionais e o seu uso medicinal en Marín. Xa pola tarde, a partir das 18.00 horas, comezarán as actuacións co Grupo de Gaitas de Carballido, o Trío Rever e o DJ Rubén.