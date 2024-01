La ría, en alerta con la llegada de los primeros pélets, que pueden agravar el viento y las mareas

Las pequeñas bolitas de plástico procedentes del carguero “Toconao” ya han llegado a todos los puntos de la costa de la ría de Pontevedra. Si el pasado martes era el Concello de Sanxenxo el que confirmaba oficialmente la presencia de los pélets, ayer miércoles era el turno de los de Poio, primero, y Marín, menos de una hora después. No queda ya ningún lugar al que no llegue esta contaminación, que tanto preocupa a la sociedad y a los grupos ecologistas. El mensaje, por el contrario, de los gobiernos locales es de tranquilidad debido a que la presencia de estos elementos es poca, al menos por el momento, lo que no evita que estén en alerta y, según han informado, en continua vigilancia. Serán cruciales tanto el viento como las próximas mareas, que pueden agravar la situación.

La Delegación del Gobierno en Galicia confirmó hace unos días que el buque “Toconao”, con bandera de Liberia, perdió hasta seis contenedores en aguas portuguesas, vertió al mar 26,3 toneladas de pélets de plástico y otros contenedores con neumáticos y papel film. Este material es el que está llegando en parte ahora a las costas gallegas. “Identificamos las primeras bolas de plástico, en Poio, concretamente en las playas de Xiorto y Raxó. Por el momento es algo muy puntual, muy poca cantidad”. De este modo informaba ayer por la mañana el Concello de Poio sobre la llegada de los pélets a sus arenales, un día después de que lo hiciese el de Sanxenxo. El gobierno local explicó que los voluntarios de Protección Civil de Poio procedieron a su retirada. Por su parte, Manuel Vicente, de esta organización, aseguró a FARO que “en media hora revisando tres voluntarios recogieron unas 20 bolitas, todo va a depender de la dirección del viento en los próximos días y de las mareas”. “Lo de los pélets es un problema, pero hay que decir que cuesta mucho diferenciarlos del resto de plásticos que aparecen en la arena. Hay muchísima basura. De hecho, aparecieron cientos de trozos de unas estructuras plásticas que no sabemos de qué son”, se lamenta. Esta sensibilización medioambiental se acentúa especialmente en la sociedad. Un grupo de voluntarios vecinos de Poio salieron ayer mismo a revisar las playas de Chancelas y en la pequeña retiraron varias bolitas de pélets. “Desde allí llamamos al 112 para que quede constancia y nos organizamos para volver a salir otros días con nuestras peneiras, que son rudimentarias, pero es el material que tenemos para cribar”, anuncia uno de ellos. Desde el Concello de Poio se anuncia que “seguimos vigilando muy de cerca, ya que en las próximas horas las mareas se incrementarán de forma importante, por lo que continuaremos muy pendientes”. Por ello, el alcalde, Ángel Moldes, ha mantenido encuentros con las cofradías de pescadores y agrupaciones mariscadoras del municipio. Elena Padín, vicepatrona de la Cofradía de Raxó, confiesa que “estamos tranquilas y a la expectativa”. Descarta la posibilidad de que los granos de plástico acaben en las almejas: “La almeja está en el fondo y los pélets flotan”. Vigilancia activa El mismo mensaje de tranquilidad expresa Martín Domínguez Basdediós, presidente de la Cofradía de Portonovo, en Sanxenxo, municipio que ayer visitó el Conselleiro do Mar. “Por ahora aparecieron muy poquitos pélets, sí que tenemos tranquilidad absoluta”, aseguró el portavoz de los marineros. Durante la jornada de ayer efectivos de Emerxencias y Servicios limpiaron las playas de Canelas, Areas, Silgar y Montalvo. “Se mantiene estable la situación y se mantendrá la vigilancia de todos los arenales como hasta ahora”, explicaron fuentes del Concello de Sanxenxo, que indicaron que se ha incorporado el dron de la Policía Local para la vigilancia en acantilados y zonas de la costa de difícil acceso por si se detecta algún saco. Por su parte, en Marín se encontraron también ayer por la mañana los primeros pélets en las playas de A Coviña y Lapamán. Los concelleiros Marián Sanmartín y Pablo Novas hicieron la ronda. El gobierno local anunció que se pondrá en marcha un protocolo de trabajo y limpieza y mantenimiento diarios. ”Trabajaremos en la coordinación de la limpieza para actuar con rapidez”, afirmó la alcaldesa, María Ramallo. Seo BirdLife Pontevedra pide el refuerzo de la limpieza Desde Seo BirdLife de Pontevedra se solicita a las autoridades competentes “el refuerzo de las actuaciones de limpieza para retirar los pélets de las costas y la apertura de una investigación para conocer el impacto ambiental y tener un buen conocimiento del origen del accidente para exigir responsabilidades.” El colectivo recuerda que este vertido supone una nueva evidencia de “la problemática de los plásticos en la naturaleza y del modelo de producción y consumo actual”. En zonas en las que se han encontrado los plásticos se encuentra la mayor población reproductora de Galicia de la píllara das dunas, o chorlitejo patinegro, una especie de ave amenazada.