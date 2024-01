El portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, propone una modificación de la Ordenanza de Mobilidade para favorecer el transporte de menores y el uso de remolques en las bicicletas. Acompañado por la concelleira Yoya Blanco y el portavoz del colectivo Pedaladas, Quique Pérez, explicó que actualmente no está autorizada la circulación de bicicletas con carritos y sillas portabebés por la ciudad, ya que la ordenanza remite a la regulación general estatal.

Según señaló Puentes, el Reglamento General de Circulación, en su artículo 12, recoge que las bicicletas podrán arrastrar remolques, siempre de día, pero nunca se podrán transportar personas. En el último párrafo señala que en la circulación urbana se atenderá a lo dispuesto por la ordenanza correspondiente. "La ordenanza de Pontevedra no añade nada diferente, aplica el reglamento general de circulación", explica el portavoz socialista, "por lo que se genera inseguridad jurídica. Hay ciudades en las que la presión policial fue mayor que en Pontevedra, pero aquí también te arriesgas a ser multado".

Por eso el PSOE propone modificar el artículo 9 de la Ordenanza Mobilidade para añadir que las bicicletas podrán estar dotadas de elementos para transporte diurno y nocturno de personas o mercancías, con limitaciones de peso y plazas según las instrucciones del elemento, siempre que el conductor sea mayor de 16 años y que los menores vayan con el correspondiente casco homologado.

"En pontevedra no se puede circular en bici con remolque porque en la ordenanza no pone “se autoriza” y por eso está prohibido por defecto", apunta Quique Pérez, que señaló que su colectivo recibe consultas casi a diario sobre esta cuestión y puso varios ejemplos: "Padres que quieren llevar a sus niños al colegio en un remolque atravesando la zona peatonal y que al llegar al colegio un policía les dice que no puede llevar al niño en remolque, pero que si va empujando la bici sí podría, otra familia que circulaba por el carril bici y un policía les advierte que no pueden salir por la calzada, o la famosa familia Supertramp, que recorrió toda Europa con sus hijos en un remolque y en Eduardo Pondal un policía local los paró preguntándoles cómo iban así por Pontevedra", relató.

El portavoz de Pedaladas señala, además, que "somos una minoría, pero podríamos ser muchos más. En el remolque los niños duermen y en la silla van dando cabezazos. Es un cacharro supergrande, se ve muy bien y los niños van supercómodos".