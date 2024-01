El "multamóvil" que desde hace años controla el uso del estacionamiento en la ciudad, duplicará su horario de funcionamiento, al pasar de seis a doce horas diarias. Así lo han señalado este jueves los sindicatos de la Policía Local de Pontevedra, que denuncian que "se aumenta el número ed agentes en este servicio y se retiran del servicio operativo".

En un comunicado,los delegados sindicales Manuel Pallares y Antonio Millares señalan que "hasta ahora el "multamóvil" funcionaba en un único turno al día de seis horas, mañana o tarde (excepto festivos), y un sábado de mañana de cada tres. Al mismo estaba destinado dos agentes (un operador y un conductor), si bien durante gran parte del último año iba un único policía".

Pero este horario se cambia, a la vista de "las listas del servicio", con un "refuerzo del "multamóvil para cubrir a diario los turnos de tarde y de mañana, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas y de 15.00 a 21.00 horas, sin especificar el servicio de los sábados".

A juicio de los sindicatos "este servicio genera problemas para cubrirlo, ya que precisa de un número de agentes superior al que se destina proporcionalmente a otras tareas policiales, ya que el personal destinado al multamóvil (dos agentes por turno), están destinados en exclusiva a la vigilancia de estacionamientos indebidos. En un principio se limitaba a las calles de estacionamiento reservado a servicios y carga y descarga, y más recientemente para controlar el estacionamiento indebido en las zonas peatonales"

Añade que "hace prácticamente un año, el anterior jefe de policía informaba a la concejala de Seguridade Cidadá, Eva Villaverde, del agravio en el cómputo horario de los agentes destinados en el multamóvil: “ (…) fan xornadas diarias de 6 horas de luns a venres e de 4 horas os sábados, moi lonxe das 8 horas diarias que fan o resto dos integrantes das unidades operativas, o que se traduce en que os solicitantes fan menos horas diarias pero moitas mais xornadas ao longo do ano, con tramos mais longos de traballo e mais curtos de descansos, o que a priori podería implicar, entre outras cousas, algún tipo de agravio cos restantes policías en termos de cómputo horario anual”.

Por ello, "desde las organizaciones sindicales pedimos nuevamente que las materias objeto de negociación colectiva, como son las condiciones laborales en materia de jornada, sea trasladadas a la mesa general de negociación en cumplimiento de las normativa vigente".

Subraya que el gobierno localse centra en las "medidas de vigilancia del trafico destinadas a la recaudación, mientras que la inversión para prestar otros funciones es escasa o inexistente. Solo hay que ver el estado de los vehículos policiales, los aparatos para controles de alcoholemia y drogas, la imposibilidad de acceso a datos de antecedentes, titulares vehículos, etc. al no tener acceso por falta de gestión o bien por que no hay terminales para todos los agentes". La ampliación de horario que denuncian los sindicatos policiales coincide con la contratación de una empresa para instalar en la ciudad una red de cámaras y sensores de tráfico.