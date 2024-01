El frío marca la temporada de setas

La temporada de setas apura sus últimos días de alta actividad antes de entrar en una época de mayor escasez, aunque tal y como apunta el presidente de la Asociación Brincabois, el micólogo Jaime Bernardo Blanco Dios, setas hay durante todo el año, solo hay que saber buscar. El cambio climático ha afectado, inevitablemente, al mundo de los hongos, especialmente el retraso de las lluvias.

“Tradicionalmente, los meses más fuertes siempre son octubre y noviembre, pero ya llevamos bastantes años en los que la temporada buena se está reduciendo a prácticamente noviembre, porque antes salen pocas porque ha llovido poco y después quedan las pocas que resisten el frío, entonces acaba girando todo en torno al mes de noviembre”, comenta Blanco, que apunta que “en el interior de Galicia se reduce aún más la temporada porque el frío entra antes”.

Así, considera que este ha sido “un año muy normalito, no le he visto nada especial. Llevamos unos años que, por el retraso de la lluvia, no es que sean malos, pero para algunas especies sí”. Se refiere, sobre todo, a los boletus y níscalos. “En general, la gente se ha quejado de que no ha habido demasiada cantidad, salvo en momentos muy concretos”, señala Blanco, que añade que “creo que no hubo ninguna especie a la que le hayan favorecido las condiciones que hubo”.

En este sentido, el micólogo reconoce que “notamos mucho los efectos del cambio climático; en las setas están clarísimos, hay una serie de especies que están apareciendo de forma irregular, otras no aparecen y en general están aguantando las más rústicas. En las que parece que necesitan unas condiciones más concretas sí que se está notando la falta”.

La meteorología es clave. “Ya pasó varios años, que se retrasa la lluvia y cuando empieza a llover queda poco tiempo para que empiece a hacer frío, con lo que se reduce el tiempo para que salgan algunas setas y tiene más limitaciones”, explica.

Aunque a principios del mes de enero ya suele bajar considerablemente la actividad, Blanco sostiene que ejemplares se pueden encontrar prácticamente todo el año. “Hay gente que cree que las setas solo las hay en octubre y noviembre y no se le ocurre mirar el resto del año. A partir de noviembre ya empieza a salir menos gente. A veces por desconocimiento, ya piensan que no va a haber nada y la gente, aunque haya setas, no va al monte”.

Lengua de gato, cantharellus y craterellus, las especies que se pueden encontrar

El micólogo Jaime Bernardo Blanco Dios es profesor en la Escuela de Capataces de Lourizán y a veces aprovecha para salir al monte con sus alumnos en busca de setas. A estas alturas del año, con el condicionante del frío y las lluvias tardías, son cuatro las especies que más se pueden encontrar. “De las comestibles, lo que básicamente se va a encontrar ahora es lengua de gato (hydnum repandum), cantharellus lutescens y craterellus tubaeformis, y puede haber algo de cantharellus cibarius, que lo hay casi todo el año cuando llueve”, explica Blanco, “pero me imagino que el frío que ha hecho estos días les hará un poco de daño”. El presidente de Brincabois apunta que “básicamente lo que puede haber en el monte es lo que salió hace unos días, a finales de diciembre, pero como son setas que duran varias semanas, porque tardan mucho en crecer y aguantan bien el frío, pueden estar en el monte entre un mes y mes y medio”.