El alcalde acudirá a “vías excepcionales para sacar adelante los temas prioritarios”

“Vamos a intentar resolver de modo excepcional, siempre de modo excepcional, las cuestiones que consideremos prioritarias, imprescindibles”, afirmó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, con respecto a la situación de “parálisis” que existe en el Concello tras el rechazo de Partido Popular y PSOE al proyecto de presupuestos para este 2024; un “bloqueo” que durará hasta mediados de marzo si no hay una moción de censura.

Si la oposición no presenta una candidatura alternativa a la Alcaldía antes del 8 de febrero, a partir de ese día se iniciará la exposición pública de las cuentas diseñadas por el gobierno local, se resolverán las alegaciones y finalmente entrarán en vigor.

Según la explicación reiterada por el alcalde, el servicio de Intervención municipal tiene la “necesidad de retener dinero para cuestiones fundamentales”, como el cumplimiento de los contratos en ejecución o el pago de los gastos de personal. Las partidas que existen en el presupuesto prorrogado son insuficientes para cubrir esa necesidad económica por lo que se hace necesaria esa retención de otras cantidades, indicó.

Lores citó como ejemplo la reforma del edificio histórico de la Casa Consistorial, que “estaba previsto que se rematara ahora en enero” pero “hay un reformado que no se pudo tramitar” y que tiene que ser abonado con cargo al presupuesto de este año, para el que no hay una partida consignada. Ello “obliga” a retrasar la puesta en funcionamiento de esta sede institucional porque, señaló, el gobierno pontevedrés no considera que esa obra (con una inversión prevista de algo más de 27.000 euros) sea “prioritaria”.

En todo caso, matizó que “no es que el Concello no tenga dinero”, sino que no se pueden usar los recursos “por falta de un presupuesto actualizado del 2024”.

En este contexto, Lores se refirió también a la celebración del Entroido, que eludió confirmar que se vaya a llevar a cabo: “No voy a garantizar al 100% que se vaya a hacer el Entroido”, afirmó. “Estamos trabajando la programación, la única dificultad que tenemos es la consignación presupuestaria para hacerlo. Es el Entroido urbano más importante de Galicia” y “genera mucha actividad económica”, añadió, así como que “es un tema muy complejo desde el punto de vista administrativo, pero intentaremos hacerlo”.

Las fiestas del Entroido se celebran la segunda semana de febrero pero la falta de presupuesto ha dejado la programación municipal de este año sin partidas específicas. En anteriores ediciones, el Concello destinó unos 150.000 euros a la organización de esta celebración popular.