Regalos que llegan al corazón

Lucía Saborido, fundadora de Saraiva, explica a FARO que “todos los años intentamos hacer algo diferente, para que se ilusionen”, de ahí que echen mano de la imaginación para que todos y cada uno de ellos se sorprendan el Día de Reyes.

“Un año fue un paraguas, otro un calendario con fotografías de las actividades que hicieron juntos... Cualquier cosa, por sencilla que sea, les gusta. Eso es importante para nosotros y para ellos”, reconoce.

Y es que cuando se recibe un regalo en el Día de Reyes, “por mucho que pase el tiempo, todos seguimos siendo niños”.

Como era de esperar, los residentes han guardado como oro en paño el marquito recibido. La mayoría de ellos lo han puesto en la mesilla de noche, para poder verlo antes de dormirse.

En la residencia han celebrado las fiestas navideñas con numerosas actividades en las que, además de buena comida, también hubo baile y diversión. Atrás quedan los años del COVID, tan duros para este tipo de centros, por lo que las visitas de los familiares se llevaron a cabo con total normalidad.

Por otra parte, muchos de ellos se fueron con sus familias los días clave para celebrar las fechas más especiales.

Un buzón gigante en Campolongo

Quienes también han vivido una Navidad especial son los usuarios de la residencia de mayores pública de Campolongo, dependiente de la Consellería de Política Social de la Xunta.

Si el año pasado se hicieron famosos en toda España, incluso traspasando fronteras, por la petición de su director, Juan José López Peña, para que la gente les enviase postales navideñas, este año también han sido noticia al montar en el “hall” del edificio el “buzón más grande del mundo” para Papá Noel y los Reyes Magos.

Las postales han seguido llegando, eso sí, pero también las cartas de los más pequeños pidiendo los regalos que les gustaría recibir.

En esta residencia la actividad es constante y la idea es que los mayores sientan que se encuentran en un ambiente propio de una comunidad de vecinos, tal y como desea López Peña.

Así, no es raro ver entrar en el edificio algún perro de terapia, que se escuche música de las clases de Nelson Quinteiro que curan el cuerpo y el alma...

Lo cierto es que desde que tuvo lugar el aluvión de “christmas” navideños, la Navidad de 2022, y que se prolongó a cuentagotas hasta la que acaba de concluir, en la residencia de Campolongo no han dejado de recibir visitas de grupos de voluntarios, tanto niños como adultos. De este modo, se cumplió el deseo de su director de que el centro se encuentre accesible a toda la ciudadanía, para quien se mantienen siempre las puertas abiertas de par en par.

Tal y como aseguró a FARO en más de una ocasión: “Todo esto está dentro de un planteamiento un tanto distinto de atención a las personas. Esto no es un almacén, queremos algo distinto. Ya hemos puesto nuestro granito de arena y no queremos más protagonismo que el que nuestra gente esté disfrutando. No se trata de ser ni los primeros ni los mejores, sino de aportar para que todo el mundo entendiera que somos parte de la ciudad. Eso lo hemos conseguido”.