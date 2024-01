No es la primera vez que ocurre y este año se ha vuelto a repetir. El informe anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha declarado “oficialmente pobre” a Pontevedra en esta materia. Y lo hace en base a “un detallado análisis” de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a servicios sociales y promoción social.

A partir de esa información oficial califican a los municipios en cuatro categorías, quedando el de Pontevedra en la de “Pobres”, junto con otros 36 más, por realizar una inversión en servicios sociales por habitante inferior a 56,74 euros, que es el 60% de la mediana de gasto realizada por los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes, situada en 2023 en 94,57 euros por habitante.

En el caso concreto de Pontevedra, siempre según la información manejada por este colectivo estatal, la inversión en 2022 por habitante en materia de servicios sociales fue de 47,41 euros. Es, además, la única ciudad gallega incluida en la categoría de “Pobres” del ranking.

Por el contrario, es el concello de Arteixo, en A Coruña, el único que figura como “Excelente” a nivel gallego, con 200 euros de media por habitante.

Datos “incompletos”

Como no es la primera vez que Pontevedra sale mal parada según este informe, desde el gobierno local se ha respondido ya en varias ocasiones con motivo de anteriores ediciones que este estudio no incluye aquellas partidas destinadas a fines sociales que no figuran directamente en este departamento, pero que sí llegan a las familias y personas vulnerables a través de otros servicios municipales. Esta crítica también la han manifestado otros ayuntamientos españoles que se han visto en la misma situación que el de Pontevedra. Entre los 37 se encuentran hasta 15 que pertenecen a la comunidad autónoma de Madrid.