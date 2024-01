“Cuando uno juega con las cartas marcadas no hay valentía; usted sabe que no va a perder la Alcaldía por esta vía”, espetó el portavoz del grupo municipal socialista, Iván Puentes, al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) quien ayer perdió la confianza del pleno en una votación vinculada a la aprobación de los presupuestos del Concello.

Perdida la cuestión de confianza y la aprobación de las cuentas, estas entrarán en vigor de forma automática en el plazo de 30 días, si antes los grupos de la oposición (PP y PSOE) no presentan una moción de censura al alcalde, que el grupo socialista ya descarta.

Un pleno extraordinario llevó ayer a negar por primera vez la confianza de la corporación en el alcalde de Pontevedra. La cuestión de confianza y los presupuestos fueron rechazados por los 11 votos de los concejales del Partido Popular, frente a 9 votos a favor de los ediles del BNG y 5 abstenciones del grupo socialista.

El pleno se desarrolló en un Teatro Principal abarrotado de público, con seguidores de los tres grupos políticos, así como también representantes del mercadillo ambulante, que reivindican el regreso de la feria a la alameda, y de los funcionarios municipales, que hacen oír sus reivindicaciones laborales en cada sesión plenaria.

El acto contó con un amplio dispositivo policial y el alcalde tuvo que pedir en varias ocasiones a los representantes de los funcionarios que no interrumpiesen el desarrollo del pleno y dejasen hablar a cada uno de los portavoces.

“Ni negociación ni diálogo”

En el debate de la cuestión, el portavoz socialista lamentó que el ofrecimiento realizado por el alcalde mediante una carta remitida a los portavoces de la oposición no incluyese “ni la negociación, ni la palabra, el diálogo o el consenso”, dijo Puentes, quien acusó a Lores de cometer con esta cuestión de confianza “un tremendo acto de irresponsabilidad política tanto local como nacional” y de buscar “una huida hacia adelante” para aprobar en solitario su presupuesto.

Acusó a Lores de ignorar el mandato que le dio la ciudadanía en las pasadas elecciones, “que pasa por dialogar y hablar con los otros grupos”, algo que “para usted parece que es una debilidad”. Le acusó también de pretender “desde el primer día, que el PSOE asuma su propuesta de presupuestos como si el PSOE fuese un apéndice del BNG y eso no va a pasar nunca”, advirtió.

“Esto es una tremenda irresponsabilidad y una anomalía democrática”, dijo Puentes, antes de poner como ejemplos los acuerdos a los que llegaron las formaciones nacionalista y socialista en otras ciudades gallegas.

El pleno, en cuyo inicio tomó posesión de su cargo el nuevo concejal nacionalista, Alberto Oubiña, se desarrolló entre varia interrupciones por parte de los representantes de los funcionarios y de los vendedores ambulantes, a quienes el alcalde llamó al orden en varias ocasiones.

El portavoz del PP, Rafa Domínguez, lamentó la “situación atípica y anómala” de asociar la aprobación del presupuesto municipal a una cuestión de confianza. Lores, dijo Domínguez, “nunca ha estado tan solo y tan aislado” dijo, antes de recordar que “el PP ganó las elecciones y Lores obtuvo el peor resultado de los últimos 16 años en Pontevedra”. Así, el portavoz popular subrayó la “extrema debilidad” de Fernández Lores como alcalde y también destacó la “anomalía” de que aquellos “que lo pusieron de alcalde” no le permitan ahora gobernar y se dediquen “a insultarlo gravemente”.

Iván Puentes dijo a Lores que si no hay gobierno o no hay presupuestos “será por su culpa, por su incapacidad para negociar”, pero lo tranquilizó sobre la posibilidad de que el Partido Socialista haga alcalde de Pontevedra al candidato del PP. Así, Iván Puentes anunció a Lores que “dentro de 30 días tendrá su presupuesto aprobado por la vía de los perdedores y va a seguir siendo alcalde de Pontevedra”. Y a partir de ahí el portavoz socialista le pregunta “¿cómo espera aprobar los presupuestos de los próximos tres años, con qué votos, cuál es su hoja de ruta?”.

La “pinza” de PP y PSOE

Por el BNG intervino Eva Vilaverde, quien lamentó que los grupos de la oposición “no tengan la altura de miras que tiene el alcalde Lores” y que no les importe “parar un Concello, perder millones de euros de fondos europeos; solo les interesa su estrategia de bloquear por bloquear”. Recriminó a PSOE y PP que solo sepan ponerse de acuerdo “cuando de lo que se trata es de hacerle la pinza a Lores” por lo que les invitó a “presentar una alternativa de gobierno” porque “a quien se está bloqueando no es el señor Lores, no es al Bloque, es al Concello de Pontevedra”.

“Puentes dificulta el gobierno a quien puso de alcalde”

El portavoz del PP, Rafa Domínguez, recordó en varios momentos al grupo del BNG que “están ustedes solos y en minoría” y al alcalde Lores que en las últimas elecciones cosechó los peores resultados de los últimos 16 años. Al portavoz socialista, Iván Puentes, el líder de la oposición indicó “algo de lo que igual no se enteró: que el señor Lores no quiere saber nada de usted ni de su grupo político”. También le dijo que “todo el mundo sabía lo que iba a hacer el señor Lores si fuese alcalde menos usted, que parece que es el único que no lo sabía” antes de “ponerlo de alcalde”. Por eso en otro momento de su intervención dijo a Puentes que “es muy difícil entender lo que está usted haciendo en estos seis meses, que es dificultar la gobernabilidad de quien usted puso de alcalde. Eso no lo entiende nadie”. El portavoz popular también lamentó que los pontevedreses tengan que soportar “que la tensión entre el BNG y el PSOE va en aumento”, mientras el concello sigue en su “declive”. En el último tramo de su intervención Rafa Domínguez ofreció dos consejos al alcalde Lores: “que sea más humilde” y que “negocie con quien quiera, pero negocie, seguro que en algunos puntos pueden llegar a acuerdos”. Por otra parte, y respecto a la moción de censura, Domínguez recordó que no es obligatorio presentarla en los próximos treinta días, sino que puede ser en cualquier momento, “incluso el día siguiente de las elecciones autonómicas es un día estupendo para presentarla”, ironizó el popular, respecto a los pactos entre partidos que impedirían que el PSOE lo haga antes de las elecciones del 18 de febrero.

Jácome, referente de Lores, y Milei, de Pepa Pardo

“El único verbo que conoce es el imponer, pero no el de dialogar”, recriminó el portavoz socialista Iván Puentes al alcalde Lores, cuya estrategia de gobierno calificó de “anomalía democrática, solo comparable con la del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome”, a quien el socialista calificó de “referente” para Lores. Con él coincide –dijo Puentes– “en cómo trata a la a los funcionarios municipales”. En el debate de la cuestión de confianza al alcalde de Pontevedra también tuvo protagonismo el presidente de Argentina, Javier Milei, cuya victoria celebró el redes sociales la concejala del PP Pepa Pardo, como también apuntó Puentes. Con este referente “qué gran concejala de Personal sería”, ironizó el socialista.

Vilaverde habla en nombre del alcalde por su “humildad”

En representación del alcalde habló la concejala del BNG Eva Vilaverde, quien explicó que intervenía ella porque la “humildad” de Lores no le permitiría explicar de qué manera el alcalde antepone siempre los intereses de Pontevedra a los suyos “y por eso lleva aquí tantos años”; e igualmente por eso “nunca se agarró al sillón, siempre tuvo las maletas preparadas”, aseguró la nacionalista. Lores es –afirmó Vilaverde– “el mejor alcalde que tuvo, tiene y tendrá esta ciudad”. Animó a los grupos de la oposición a “hacer sus propios presupuestos, a presentar su alternativa de gobierno”.