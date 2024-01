Los ingresos por gripe A y COVID suben y ahora ya son uno de cada cuatro que llegan a Urgencias

Si hasta hace un año el COVID ocupaba el primer puesto del “ranking”, ahora es sin duda la gripe A la protagonista absoluta de este invierno. La mayoría de los problemas, tal y como indican desde Urgencias, están relacionados con el virus influenza H1N1.

La semana que acaba de terminar registró una afluencia media de 200 personas cada día en este servicio, exceptuando el viernes, previa del Día de Reyes, cuando bajó significativamente. El fin de semana se dejó reforzado en previsión de que llegasen más enfermos.

“A partir de ahora empiezan días complicados porque se juntarán las personas que ya vienen arrastrando síntomas con las que van a empezar a manifestarlos después de la celebración de Reyes. Serán semanas en las que se verán las consecuencias de las fiestas de Navidad, con reuniones familiares, de amigos...”, consideran los profesionales sanitarios.

Además, confirman que todos los días desde el pasado miércoles se están llevando a cabo reuniones con la dirección del área sanitaria sobre la previsión de camas necesarias. En este sentido, informan que todas las de los dos hospitales están abiertas.

Tal y como publicó FARO hace unos días, el servicio de Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) espera el pico de la gripe para la segunda quincena de enero. “En estos momentos, dada la altísima incidencia de gripe A, que es muy contagiosa y una enfermedad estacional, es muy posible que el pico se alcance en la segunda quincena de este mes de enero”, en palabras del jefe de este departamento, Adolfo Baloira.

Es por ello que se recomienda a las personas más vulnerables que opten por el uso de mascarilla en los lugares cerrados y muy concurridos, en los que el contagio se puede producir con facilidad.

Hay que recordar, asimismo, que la vacuna de la gripe no actúa del mismo modo que la del COVID. La del coronavirus, con ARN mensajero, es muy eficaz, mientras que la de la gripe es de virus vivos atenuados, por lo que su nivel de protección es menor. En todo caso, protege de la enfermedad grave.

La Xunta de Galicia amplió la campaña de vacunación hasta el 12 de enero, “ya que vacunarse ayuda a evitar complicaciones que requieran atención en los servicios de urgencias”. Y es que este año las cifras de vacunación contra la gripe han sido sensiblemente menores respecto a campañas anteriores.

En cualquier caso, desde la Consellería de Sanidade se insiste en que “es fundamental” que el paciente que precise atención acuda, a ser posible, al Punto de Atención Continuada (PAC) más próximo a su domicilio, lo que resulta “más resolutivo” para patologías menos graves.

La dificultad para conseguir cita en los médicos de cabecera a menos de una semana vista, y eso con suerte, tampoco deja otra opción a los pacientes del área sanitaria.

La sintomatología de la gripe A y el COVID es muy similar. Básicamente, hay mucha mucosidad, tos, dolor de garganta, malestar general... Una de las cuestiones que pueden ayudar a diferenciar ambas enfermedades, indican desde Urgencias de Montecelo, es que la gripe A se manifiesta con fiebre durante varios días seguidos: “Está llegando gente aquí que lleva una semana con fiebre”. Por el contrario, en el caso del coronavirus la fiebre dura un par de jornadas y es más puntual.

El tratamiento para casos no graves es similar: paracetamol, expectorantes e ingerir mucho líquido

El tratamiento en casos no graves de gripe A y COVID es el mismo y no hay ninguna fórmula mágica que logre acortar la media de una semana de malestar y síntomas. Los médicos del Sergas recetan a los pacientes que presentan estas enfermedades, salvo contraindicaciones, paracetamol cada seis u ocho horas si hay malestar o fiebre, así como una vez al día algún medicamento expectorante que ayude a fluidificar el moco y expulsarlo: Fluimucil o Pectox, son los habituales, ya que trabajan en el alivio de los bronquios cargados. Por lo demás, se debe guardar todo el reposo que sea posible, evitando cambios bruscos de temperatura, e ingerir mucho líquido, en forma de caldos, sopas, infusiones calientes, zumo de naranja... Cuando los síntomas persisten mucho en el tiempo o el moco presenta color fuerte y hay otras molestias, debe acudirse al médico. Mientras tanto, con la sintomatología habitual y si la persona goza de buena salud, no debería haber motivo de preocupación. Además, las farmacias ofrecen test para salir de dudas sobre el tipo de enfermedad que se sufre, pudiendo descartarse fácilmente si es gripe A, COVID o un simple “trancazo” propio de la época invernal.