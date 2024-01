“Do final e do comezo” indaga en los orígenes de 27 artistas de la UVigo

Un total de 27 nuevas tituladas y titulados, 25 de ellas mujeres, protagonizarán desde este martes una nueva edición de “Do final e do comezo”, la exposición que cada año reúne en el Pazo da Cultura una antología de obras nacidas como trabajos de fin de grado (TFG) en la Facultad de Bellas Artes. Comisariada por la egresada y gestora cultural Alexandra R. Rey y promovida por el Concello de Pontevedra y la facultad, la muestra permitirá conocer la diversidad de temáticas y disciplinas en las que el alumnado de Bellas Artes profundiza a lo largo de su etapa formativa. Estas, como destacó su comisaria, se ven en esta ocasión conectadas por la “necesidad de indagar sobre el punto de origen” que se refleja en la mayor parte de los proyectos de las tituladas y titulados.

La exposición, que celebrará su inauguración este martes 9 a las 19.30 horas y que podrá visitarse hasta el 11 de febrero, fue presentada por el concejal de Cultura, Demetrio Gómez; el decano de Bellas Artes, Xosé Manuel Buxán, y por Rodríguez Rey, de Vaciocero Servicios Culturales. Todos ellos incidieron en la importancia que tiene para los nuevos titulados y tituladas un proyecto que, como señaló Gómez, reúne creaciones “que muestran cómo es toda una generación de artistas”, y que supone “un reconocimiento de su trabajo”, como subrayó Buxán. El decano destacó también la colaboración del Concello con una iniciativa que “muestra los vínculos que tiene que haber entre la universidad y la sociedad de Pontevedra” y que contribuye al papel de la facultad como “dinamizador y catalizador cultural”.

Buxán recordó asimismo que “Do final e do comezo” es un proyecto expositivo que inició el profesor Juan Carlos Meana, fallecido el pasado año, en su etapa al frente del Decanato, y por el que fueron pasando un buen número de docentes de la facultad como comisarios y comisarias, teniendo en los últimos años como responsables a “profesoras asociadas muy jóvenes o a exalumnas” como Alexandra R. Rey. En este punto, el decano recordó que las obras de las y de los 27 artistas fueron seleccionadas en una convocatoria abierta, con independencia de la cualificación obtenida por cada TFG, ya que, como añadió Rey, el objetivo de las coordinadoras de la muestra es crear “una narrativa que sea coherente, en la que, por desgracia, no pueden estar todos”. En este punto, la comisaria subrayó que “esta exposición no es una línea más en el currículo del alumnado que sale de la facultad”, sino una “primera relación directa con el mundo laboral en el ámbito cultural”, que les aporta un aprendizaje “fundamental”, al llevarlos a “inteactuar con los equipos de montaje o con las normativas y necesidades de los espacios”.