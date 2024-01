El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), remitió ayer una carta a los portavoces del PP (Rafa Domínguez) y del PSOE (Iván Puentes) con el objetivo de reiterar una vez más y por escrito “la llamada a la responsabilidad para desbloquear” una “más que posible” situación de parálisis en el Concello y en la sociedad pontevedresa a consecuencia de la no aprobación de los Presupuestos 2024.

Mañana lunes el alcalde someterá la aprobación de las cuentas a una cuestión de confianza por parte de los grupos de la oposición, en un pleno extraordinario.

En la misiva, enviada a primera hora de la mañana de ayer, el regidor señala que “nunca en estos más de 24 años se ha utilizado esta vía de la cuestión de confianza”, subrayando el carácter excepcional de la misma y de la situación que se puede dar en el Concello. “En mi trayectoria demostré que siempre que existiera alguna otra posibilidad de que el Concello de Pontevedra pudiera funcionar razonablemente bien, evité recurrir a este mecanismo excepcional de la cuestión de confianza, fuera llegando a acuerdos para su aprobación, algunos años bien difíciles y tardíos, fuera prorrogando los presupuestos del ejercicio anterior”.

Lores explica en el documento que en este curso 2024 se dan una serie de circunstancias excepcionales que obligan a tener lo antes posible los presupuestos municipales, de ahí la necesidad de la cuestión de confianza.

Tres puntos

Los tres puntos principales son, según Lores, que nunca antes se tuvo que prorrogar los presupuestos dos ejercicios sucesivos, acumulándose los efectos negativos de cada una de las prórrogas por separado; la elevada inflación de estos dos últimos años, que repercute en las elevadas subidas de los gastos corrientes y de los gastos de personal y, en tercer lugar, los plazos acuciantes para la ejecución de los fondos europeos, para los que se necesita consignar la parte de financiación municipal.

De este modo, y ahondando en las cifras, el alcalde explica en su carta que en comparación a otras prórrogas anteriores de los presupuestos, en las que había que retener –bloquear y declarar no disponibles– entre 1 y 2 millones de euros de partidas de gasto corriente, “una cantidad asumible”, en esta ocasión, para el ejercicio de 2024, el Concello debería bloquear más de 11 millones de euros, “lo cual es prácticamente imposible”, quedando la administración inutilizada para desarrollar actividades propias como dar subvenciones y actividades de ámbito social, cultural, deportivo o festivo.

“He entendido, entiendo y doy por supuesto que cada fuerza política adopta sus decisiones con la máxima responsabilidad y coherencia de la que es capaz. Por esta razón, no me prodigo en llamadas a la responsabilidad ni a recomendarle a ninguna fuerza política lo que debe hacer o no hacer, y, mucho menos, en mandar cartas a los demás portavoces. Pero estamos ante una situación excepcional en la que está en riesgo el propio funcionamiento del Concello, de numerosas asociaciones y clubes, así como actividades, actuaciones y obras municipales de las que disfruta y participa la sociedad pontevedresa”, señala el regidor, reiterando, una vez más, esa llamada a la responsabilidad para desbloquear la nominada situación que traerá a no aprobación de los presupuestos.

PSOE

El portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, ya respondió a esta carta en la misma mañana de ayer. Puentes subraya en su carta que “se trata de la primera vez que usted, de manera formal o informal, tiene a bien dirigirse a mí desde que hace seis meses, en un importante ejercicio de responsabilidad, el voto a favor del Partido Socialista en la sesión plenaria constitutiva de la Corporación Municipal le permitió lo que las urnas no le permitirían en solitario, continuar cuatro años más como alcalde de Pontevedra”.

Puentes agradece el escrito del alcalde “pese a que llegue solo a 48 horas del pleno que usted convocó cuándo quiso y cómo quiso, para someterse a una cuestión de confianza; a que llegue tras más de una semana, por no decir un mes, en las que se lleva dirigiendo a mí exclusivamente a través de los medios de comunicación con ruedas de prensa casi diarias y sin ninguna voluntad constructiva, simplemente para sembrar dudas sobre la responsabilidad y coherencia del grupo político al que represento y a que llegue, un detalle no menor, a través de un correo electrónico que parece redactado anteriormente y programado para ser enviado a las 9.00 horas exactas del día 6 de enero, festividad de Reyes Magos; entiendo, comprenda la desconfianza, que con la intención de que yo esté disfrutando de este día con mis hijos y sus regalos en lugar de estar pendiente de sus escritos automatizados”.

Intenciones

En todo caso Puentes respondió a la carta de Lores pese a que “todos estos matices hagan que no sea precisamente optimista en relación a sus intenciones de buscar, con sinceridad, un acuerdo entre su formación política y la mía”.

En todo caso, dice Puentes, y al margen de cuestiones formales y de las percepciones de cada quien, “lo importante son los hechos” y en relación con esto, “es cierto que estamos ante la primera tentativa de aprobar el Presupuesto General del Concello por la vía extraordinaria de una cuestión de confianza, algo que lamento profundamente y que, como le dije en el último pleno, se trata de una irresponsabilidad mayúscula y de un error histórico por su parte”. Esta es una situación a la que se llega –explica el portavoz socialista– pese a los “múltiples intentos por parte del PSOE de alcanzar un acuerdo con el BNG que permitiera la aprobación del presupuesto de 2024” por la vía ordinaria y que tiene una única explicación: “su negativa y la de su grupo a hacer la más mínima concesión sobre cuestiones nucleares que el PSdeG-PSOE le trasladó con ese fin, cuestiones que no quisieron, ni siquiera, sentarse a debatir para poder encontrar puntos intermedios entre su postura y la nuestra, cuestiones que fueron votadas por la inmensa mayoría de pontevedreses en las pasadas elecciones municipales y que, como alcalde de todos, no debe ni puede ignorar, por lo menos no con nuestra complicidad”.

“Habla falsamente del peligro de perder fondos europeos”

En otros puntos de su respuesta a Lores, Iván Puentes señala que “negociar y pactar es un proceso en el que dos partes, a través del diálogo y de las cesiones mutuas, logran llegar a un consenso final”, y “no la imposición de una sobre la otra” y entiende que Lores quiere que el Partido Socialista “asuma sin condiciones su propuesta de presupuesto” “Habla insistente y falsamente en su carta del peligro de pérdida de fondos europeos, unos fondos europeos que fueron gestionados y concedidos para Pontevedra en el anterior mandato municipal gracias, en su mayor parte, a la gestión de las concejalías socialistas” y recuerda a Lores que “tras 24 años y medio como alcalde, ya sabe a estas alturas de la existencia de un mecanismo legal llamado modificación de crédito, que le permite, aún en el supuesto indeseado de una nueva prórroga presupuestaria, alterar partidas de ingresos y gastos para poder abordar las obras, subvenciones y cualquier gasto que estime oportuno afrontar” y que el PSOE apoyaría. “Me sorprende, no obstante, que esté aparentemente tan preocupado por ese infundado riesgo de pérdida de fondos europeos y, al mismo tiempo, se niegue a incluir en el presupuesto de 2024 una de las cuestiones que nosotros le pedimos para poderlos apoyar, la redacción de los proyectos de obra vinculados a la recuperación del río Lérez y de sus riberas en el tramo más urbano, es decir, ejecutar la estrategia Pontevedra Flúe, que permitiría invertir en nuestra ciudad 25 millones de euros de fondos europeos, casi tres veces más de los fondos Next Generation de la UE que le fueron concedidos hasta ahora al Concello. Esos, que sí que se pueden perder si usted no le remite al Ministerio para la Transición Ecológica los proyectos oportunos, parece que no le preocupan, como tampoco le preocupa que tenga un riesgo alto de perder la ayuda para destapar el río Os Gafos en Campolongo”, añade.