Que el Surfing the Lérez se celebré en el fin de semana más próximo a las tradicionales fiestas del San Xoán ya no es una novedad, puesto que así ha ocurrido en las últimas ediciones. De modo que cuando la organización anunció el pasado viernes que también en esta ocasión sería así, a nadie pilló por sorpresa. De nuevo, entre el 21 y el 22 de junio los asiduos de la música en directo se volverán a ver las caras en la Illa do Covo en una cita gratuita, que cuenta con el apoyo del Concello de Pontevedra, entre otras instituciones, y en la que tocarán numerosos artistas del panorama musical pop, indie, rock...

Para promocionar el festival, se ha propuesto en las redes sociales al público que indique qué artistas le gustaría ver en esta nueva edición. Las respuestas no se han hecho esperar y hay desde los que piden a agrupaciones locales hasta los más soñadores que, puestos a solicitar, mencionan a Metallica, “para demostrarlles aos de Viveiro como se fan as cousas”.os Os Diplomáticos de Monte Alto, Los Enemigos, Astarot, Fillas de Cassandra, Igloo, Familia Caamagno, Cubo Metálico, Leech, FAMN, Loita Amada... son algunas de las propuestas del fiel público, que tampoco este año faltará al Surfing 2024.