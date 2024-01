Reyes solidarios contra las enfermedades raras de Kris

A causa de distintas dolencias calificadas como “raras”, el cuerpo de Kris se deteriora día a día y su bajada de peso “que ya era muy grave” se encamina “a un estado crítico”, como expone la página desde la que se trata de captar fondos para colaborar en su tratamiento y recuperación.

La familia de Kris ha recurrido “a sus ahorros, a vender sus cosas, etc., para obtener ingresos e intentar mantenerla estable hasta que vayan llegando las citas de la Seguridad Social, que se demoran meses y meses mientras su cuerpo va fallando cada vez más”.

En esta campaña para recaudar fondos, ayer se organizó un mercadillo en el bar La Verbena de Pontevedra, con una venta de libros –un buen regalo de Reyes con un fin solidario– mediante el que contribuir a sufragar los numerosos gastos que supone su enfermedad (ingreso, suplementación alimentaria, viajes a consultas a otras comunidades, etc.).

También se recauda a través de Gofundme, si bien en este caso la plataforma se queda una pequeña parte del donativo, según explican los organizadores, por lo que animan a quienes quieran colaborar a que hagan una aportación directa, a través de bizum. Para ello se puede preguntar el número a través de Instagram: @krisisalwaysreading. “Cualquier pequeña aportación, aunque sean 5 euros, suman y ayudan. No dejéis de poner vuestro granito de arena porque penséis que sea poco”, exponen los organizadores.

Kris, sufre, entre otras dolencias, Síndrome de Wilkie, que genera problemas gástricos severos y desnutrición por compresión de la aorta y la mesentérica y afectación del duodeno; Síndrome de ligamento arcuato (MALS): el ligamento arcuato presiona la arteria celíaca, originando dolor epigástrico postprandial intermitente, sensación de saciedad precoz y pérdida de peso, hinchazón abdominal, etc. Dolor al comer y beber, dolor constante en la zona del diafragma; Síndrome de Cascanueces (compresión de la vena renal izquierda) severo, que genera muchos problemas gástricos y urológicos y desnutrición; Síndrome de congestión pélvica: dolor pélvico y en la zona lumbar, problemas vasculares, problemas urológicos; posible Síndrome de May-Turner; Síndrome de Ehlers-Danlos (afecta a huesos, vasos sanguíneos, articulaciones, mucosas y órganos internos); dolor musculoesquelético incapacitante y constante, hiperlaxitud articular y complicaciones asociadas, fragilidad tisular, lesiones y subluxaciones recurrentes, síntomas neuropsicológicos y neurofisiológicos.

Sufre además ERGE y hernia de hiato, Ptosis renal derecha, Osteoporosis avanzada, Disautonomía (afecta a su sistema nervioso central), problemas hepáticos, mala absorción de nutrientes, permeabilidad intestinal, SIBO, dolor y fatiga crónicos y muy incapacitantes.

Campaña

La campaña de captación de fondos impulsada por María Gutiérrez explica que el ingreso hospitalario es muy costoso y que Kris necesita estar allí bastante tiempo, “cosa que desgraciadamente no puede permitirse”. Han conseguido al menos que deje de perder peso (pesaba poco más de 30 kilos y no paraba de bajar a un ritmo muy preocupante) y han logrado estabilizarla. “Su única opción era hasta el momento conectarse a una sonda otra vez, pero aquí están tratando de hacer todo esto con comida, de que su cuerpo vaya aceptando los máximos alimentos posibles y no meterle un tubo y conseguir justo lo contrario: que termine rechazando lo poco que tolera y llegue un punto, como ha ocurrido en el caso de otras personas con estas patologías, en el que no pueda comer nada”, explica María Gutiérrez, quien pide ayuda “para salvar otra vez a mi mejor amiga. Tanto su familia como yo os lo agradecemos de todo corazón”.

“Por favor, ayudemos a que Kris pueda volver a su vida cuanto antes y pueda volver a estar en las aulas recibiendo el cariño de sus alumnos. Recordad que también podéis ayudarla comprando libros en su Wallapop, también podéis pedirnos los enlaces vía Instagram”, piden los amigos y familiares de Kris.