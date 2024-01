El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hace un llamamiento a los grupos de la oposición municipal, PP y PSOE, para que “garanticen la gobernabilidad” en el Concello, de cara a la moción de confianza que ha presentado, vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales para 2024.

“Mi llamamiento es a que los grupos, y hablo de los dos grupos, garanticen la gobernabilidad. Y, si no, pues obviamente tendrán que presentar una alternativa a este gobierno”, ha aseverado el regidor durante una comparecencia celebrada ayer.

El alcalde de Pontevedra ha justificado que “cuando se da una situación de bloqueo para el funcionamiento normal del Ayuntamiento no queda más remedio que hacer una cuestión de confianza”.

Lores ha explicado que en el caso pontevedrés hay antecedentes, como en el año 2016, cuando la moción de confianza hizo cambiar el voto de Marea Pontevedra y fueron aprobados los presupuestos a través de este mecanismo.

“Alternativa de gobierno”

“Cuando no ocurre esto, es decir, cuando no se aprueba, la oposición municipal puede presentar una moción de censura y presentar una alternativa de gobierno diferente”, ha insistido el alcalde nacionalista de Pontevedra.

A día de ayer, 2 de enero, los presupuestos fueron prorrogados de manera automática para el actual ejercicio. Desde este momento, según informa el alcalde, el servicio municipal de Intervención está estudiando esa prórroga, que tendría como base los presupuestos de 2022.

De este modo son unos presupuestos con menos ingresos y menos gastos de los que tendría el gobierno local con el presupuesto que ha diseñado para este 2024. Lores estima, aproximadamente, unos seis millones de euros menos, debido a que hay que retener crédito para cuestiones fundamentales como contratos activos, los intereses o gasto en personal.

Esos gastos obligatorios deben ser retraídos de otras partidas que no sean imprescindibles, como las subvenciones deportivas y culturales o las fiestas, por lo que “el funcionamiento ordinario del Concello queda muy condicionado”.

Los presupuestos prorrogados permiten el pago de las cuestiones obligatorias, pero retendrán o paralizarán fondos para partidas no imprescindibles, como fiestas o subvenciones deportivas y culturales.

Hoy está convocada una junta de portavoces para la organización del pleno en el que se debatirá la moción de confianza presentada por el alcalde.

En esa sesión plenaria la votación deberá ser de un punto único: aprobar los presupuestos o no. Aprobarlos significa dar confianza al actual gobierno local del BNG y no aprobarlo implica que se abre un plazo de un mes para presentar una moción de censura.

“Mareando la perdiz”

“Nosotros dijimos ya que estamos abiertos a una negociación. El Partido Popular dijo que no va a negociar, va a votar en contra claramente, y el Partido Socialista lleva mucho tiempo mareando la perdiz”, ha lamentado Lores.

Por eso el alcalde realiza un nuevo llamamiento “al sentido común” a la hora de evitar la “parálisis económica que vivirá el Concello” de no aprobarse los presupuestos anuales.

El próximo lunes, 8 de enero, se celebrará el nuevo pleno extraordinario en el que se someterán los presupuestos ideados por el gobierno de Lores a la cuestión de confianza.

Al explicar estas cuestiones, el regidor quiso recordar que todas las administraciones tienen recursos o vías para evitar situaciones de bloqueo o obstrucción en su funcionamiento. “El Estado o las comunidades autónomas pueden convocar elecciones”, indicó. “Hay unas nuevas elecciones y el gobierno saliente es el encargado de desbloquear la situación. Los Concellos no tenemos este mecanismo; tenemos la cuestión de confianza. Cuando se da una situación de bloqueo para el funcionamiento normal del Concello no queda más remedio que hacer una cuestión de confianza”, subrayó Lores.

Si ningún grupo de la oposición respalda las cuentas, la oposición municipal puede presentar una moción de censura y presentar una alternativa de gobierno diferente, recordó Lores.

“No le hace daño al gobierno local, sino al Concello”

“El funcionamiento ordinario del Concello queda muy condicionado” con las cuentas anuales prorrogadas, según indicó el alcalde. “Por ejemplo: la programación de este año de Nadal no podría ser realizada cómo tal, pues no hay dinero en la partida para poder hacerla”. De este modo, el alcalde apela al sentido común de los dos grupos de la oposición, “ya que pueden variar de opinión a lo largo de esta semana” y favorecer la aprobación de los presupuestos para el año 2024. Lo contrario “no le hace daño al gobierno municipal, sino al funcionamiento del Concello en su conjunto”, recordó Lores.

PSOE

Por su parte, la dirección local socialista, liderada por Iván Puentes, insistió recientemente en que hay otras vías para el acuerdo que no incluyan este mecanismo extraordinario. “La cuestión de confianza no es un destino prefijado sí o sí. Hay mecanismos para elaborar una nueva propuesta de presupuesto que contemple esa negociación con el Partido Socialista que se negó a tener hasta ayer. Se puede ir a un pleno en el que se apruebe un presupuesto por una vía normal. Si sigue forzando la máquina y nos obliga a llegar a ese límite el lunes 8 de enero, tenemos que estudiar nuestra postura en función de cómo sea su actitud de aquí a allá”, postuló el portavoz socialista, mostrándose tajantemente en contra de habilitar un gobierno alternativo encabezado por el PP. “Nosotros no estamos en una postura obstruccionista, todo lo contrario. No tenemos intención ninguna de hacer experimentos extraños que nadie esperaría del PSOE, de mociones de censura y cosas similares. La pelota estaba y sigue estando en el tejado del alcalde y del BNG”, añadió.

Otras ciudades

Puentes matizó también las afirmaciones que el alcalde hizo tras la sesión plenaria, en las que se mostró sorprendido por el desacuerdo entre ambas formaciones cuando en otras ciudades –A Coruña, Lugo o Santiago– sí hubo consenso entre fuerzas. Explicó que en el resto de ciudades en las que hay gobiernos del BNG y del PSOE se aprobaron los presupuestos, “pero se aprobaron porque el BNG cedió en diferentes cuestiones del Partido Socialista. En Santiago, sin ir más lejos, el BNG aceptó el 100% de las cuestiones planteadas, algo que en Pontevedra no pasa”, explicó, dejando la puerta abierta a más conversaciones.