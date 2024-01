Los mariscadores de a pie y de a flote arousanos, la flota de enmalle y la del vou, los percebeiros, los encargados de extraer y comercializar algas, erizo de mar y poliquetos, los “trasmalleiros” y, en definitiva, los miles de arousanos que viven de la pesca y el marisqueo, ya tienen plan de trabajo para este nuevo año.

Se trata del Plan General de Explotación Marisquera diseñado por la Consellería do Mar para el trienio 2024-2026, en el que se establecen las normas para realizar la actividad extractiva marcando épocas, zonas, días máximos de extracción, cuotas de captura y otros muchos factores.

Son 92 los planes de explotación diseñados para toda Galicia, 50 de ellos correspondientes a la provincia de A Coruña y 39, a la de Pontevedra.

En el caso de la ría arousana se establecen 12 planes de trabajo en autorizaciones marisqueras de Barbanza y 11 para las de O Salnés.

También un plan específico para zonas de libre marisqueo en Arousa Norte –el de A Pobra– y 8 para las de Arousa Sur.

Al hablar del libre marisqueo hay que tener en cuenta que se establece una veda temporal en los bancos de Os Lombos do Ulla, O Bohído y Cabío, “prohibiéndose la actividad marisquera en esta zona, en la modalidad de marisqueo a flote con vara”, desde ayer hasta la finalización de la campaña prevista inicialmente, el 31 de marzo.

Como norma general, se autoriza la extracción de moluscos en las zonas de libre marisqueo no sujetas a plan específico hasta 27 de marzo y del 1 de octubre al 31 de diciembre, tanto para marisqueo a pie como para marisqueo a flote con vara –excepto los bancos antes citados– y marisqueo a flote con rastros remolcados de vieira o volandeira.

A Illa

Dicho esto, y en relación con los planes específicos aprobados para las zonas de libre marisqueo, hay que aclarar que la cofradía de A Illa tiene uno a pie, con 160 días probables de extracción, y otro a flote, válido para 102 jornadas a desarrollar entre abril y septiembre.

El primero puede ejecutarse desde Punta Quilme a Sapeiras de Terra, y el segundo, entre las líneas imaginarias que unen Punta Arruda con Punta Laño y Punta Carreirón con Cuña Alta y Areoso, así como la de Quilme a Punta Aguiuncho.

Cambados

Los socios de la cofradía de pescadores de Cambados, por su parte, disponen de 150 días para faenar desde embarcación, ya sea este mes, de abril a septiembre o bien en diciembre.

Pueden hacerlo en la zona que va desde Rego do Alcalde a la baliza de Orido, así como en Arnela-Galiñeiro y del muelle de Meloxo hasta Negreiriñas.

Carril

A la cofradía de Carril le han sido concedidos dos planes de exploración específicos en zonas de libre marisqueo, uno para trabajar a pie y el otro, desde embarcación.

El primero, con 152 días probables de trabajo, debe centrarse en Lombos do Ulla y la playa de Compostela, limitándose a la almeja fina, babosa, japónica y berberecho.

Los mariscadores de a flote tienen 150 jornadas para faenar en As Malveiras, As Briñas, O Con y Corveiro.

O Grove

Son los mismos días de trabajo autorizados a los rañeiros de la cofradía San Martiño, en este caso a consumir este mes, de abril a octubre y en diciembre.

Este pósito mancomunado con sede en O Grove tiene autorizadas como zonas de trabajo las de Moreiras, Meloxo, Migalliñas, Rons y Cantodorxo. Y especies como la almeja fina, japónica, babosa, rubia, dorada, berberecho, escupiña grabada, busano, arola y canaílla.

Vilanova

En la cofradía vilanovesa son 130 los días autorizados desde embarcación, a consumir este mes, el que viene, de mayo a octubre y en diciembre.

Sus socios pueden largar los raños en el entorno del dique de O Terrón, la boya de la columna eléctrica, la columna del puente, la boya de Lañeiras de Fóra y Rego do Alcalde.

En cuanto a los planes de explotación en autorizaciones marisqueras, en Arousa Norte fueron autorizados dos en A Pobra, uno en Aguiño (Ribeira), otro en Cabo de Cruz (Boiro), dos para la cofradía ribeirense de Palmeira, otros dos para la de Rianxo, uno para la cofradía de pescadores de Ribeira y dos más, a pie y desde embarcación, para la Sociedad Cooperativa Galega Ría de Arousa.

Ya en Arousa Sur, el pósito isleño tiene dos. Uno de ellos, con 119 días de faena a bordo, para largar el raño desde Punta Aguiuncho a Punta Furado y de Sapeiras de Terra hasta Punta Quilme.

El otro, con 160 jornadas de marisqueo a pie, válido para las autorizaciones existentes en el intermareal de Sapeiras de Terra, hasta Punta Quilme.

Cambados dispone de 185 días a pie y de 150, para actuar a flote. En el primer caso, en la zona intermareal comprendida entre Punta Tragove y Rego do Alcalde, incluido el Saco de Fefiñáns.

Como también entre el puente de Castrelo y Punta Borrelo, así como entre el muelle de Cambados y el límite de la explotación de la cofradía de pescadores de O Grove.

Desde sus embarcaciones, los cambadeses faenarán entre Rego do Alcalde y Punta Tragove, y de Punta Borrón y el muelle de Cambados hasta Punta Borrelo.

El trabajo en autorización se limitará a 50 días para los socios de Carril que trabajen a flote, y se amplía a 60 días para los mariscadores de a pie. Todos ellos faenarán en las autorizaciones que tienen delimitadas A Fangueira.

En cuanto a los planes de explotación en las autorizaciones de la cofradía San Martiño, el sector de a pie dispone de 180 días y el de a flote, de 150.

Ya en Vilanova, son 165 días a pie, desde arroyo Aduana a Rego do Alcalde, y 80 a flote, en el estuario de Vilamaior, A Corbala, desde allí hasta Punta Basella y desde este punto hasta Sinas.

Por último, Vilaxoán tiene 175 días a pie en las autorizaciones que van desde Punta Ferrazo hasta arroyo Aduana.

Marcan la veda de los crustáceos, que comienza con nécora y santiaguiño

El Plan General de Explotación Marisquera establece los periodos de veda de algunos de los principales crustáceos, mientras que hay otros, como el centollo o el buey, que están regulados por su propio plan de gestión –al igual que sucede con el pulpo– y se determinan sobre la marcha por parte de la Consellería do Mar y las cofradías de pescadores. Entre los crustáceos más llamativos están la nécora, la langosta y el santiaguiño, que son, precisamente, los primeros en entrar en veda, ya que no podrán capturarse desde este viernes. La nécora ya no regresará a los mercados hasta el 1 de julio, para convertirse así en uno de los productos estrella del verano. La flota podrá explotar este preciado recurso durante toda la segunda mitad del año. En la de 2023, por ejemplo, se vendieron más de 83 toneladas, por importe de 1,7 millones de euros. Destaca la lonja de Vigo, que ingresó 305.000 euros, por delante de O Grove, con 280.000, A Coruña, que facturó 271.000 y Ribeira, con 218.000 euros. En cuanto al santiaguiño y la langosta, la veda que arrancan el viernes se prolongará, en el primer caso, hasta el 30 de septiembre, autorizándose su captura en el último trimestre, mientras que la segunda especie volverá el 1 de abril, precisamente hasta el 30 de septiembre. Respecto a los demás crustáceos, el bogavante podrá extraerse hasta el 31 de marzo, y de nuevo desde 1 de julio al 31 de diciembre. La extracción de especies como el cangrejo de mar común, el cangrejo de arrugas o la falsa nécora está permitida durante todo el año.

Establecidos los topes de captura para las diferentes zonas de trabajo

La regulación de los topes de captura establecidos en el Plan General de Explotación Marisquera para este año establece, por ejemplo, que en las zonas de libre marisqueo arousanas no sometidas a plan de gestión se permitirán 50 kilogramos de zamburiña y volandeira por tripulante enrolado a bordo y día de faena, además de 150 kilos por embarcación y jornada de trabajo. También 15 kilos de berberecho verde o birollo (Cerastoderma glaucum) por mariscador y día, con 45 más por cada barco, 2 y 6 kilos de almeja fina, respectivamente, 5 y 15 de japónica y 15 de almeja rubia por cada rañeiro, con un añadido de 45 por nave. La almeja dorada y la escupiña grabada tienen topes de 5 y 15 kilos, mientras que los del relojito son de 25 y 75 kilogramos por tripulante y barco, respectivamente. En el caso del marisqueo a pie, lo máximo permitido son 3 kilos de fina por cada persona, otros tantos de coquina y 5 tanto de babosa como de japónica, además de 15 de otros moluscos. En las zonas de libre marisqueo los topes a flote son de 50 por tripulante para la zamburiña y la volandeira, 20 para el berberecho y el berberecho verde, 3 de fina, 5 de babosa y de japónica, 15 de rubia, 25 de relojito, 8 de escupiña grabada, 5 de almeja dorada, 20 kilos de coquina, 150 de ostra japonesa y 250 unidades de ostra plana. En el caso del marisqueo a pie en las zonas libres, los topes son similares a los establecidos para aquellas que carecen de plan de gestión.