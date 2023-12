Final de año con el marisco prohibitivo

Era la mañana de más trabajo del año en el Mercado, y la animación era absoluta a pesar de lo que todos sabían: que los precios serían muy altos. “Ganamos como si vendiésemos pescado”, dice Margarita, del puesto Pescados y Mariscos Margarita de la plaza de abastos.

Son tan altos los precios en lonja que aunque intenten ajustarlos en el puesto, no pueden bajarlos más y la gente no se anima, por tanto no tienen margen de ganancia. Y no ha sido solo ayer, si bien era “el día” de hacer la compra para Año viejo, sino que toda la semana ha estado “todo muy parado, hoy recuperamos muy poco a poco” porque los precios están por las nubes.

Ayer, en cambio, la plaza estaba casi impracticable, si bien los precios no han variado. En el puesto de Emilio Marsal, por ejemplo, uno de los más abarrotados de todos, la almeja babosa estaba a 24 euros el kilo y el de percebe, a 55, bastante más alto que en Nochebuena.

Los precios suben porque el tiempo no ha acompañado y algunos productos son “imposibles de encontrar por la zona”, como es el caso de algunos bivalvos como el berberecho o la almeja. Ya hace unas semanas, incluso antes de las fiestas, la sucesión de temporales propició el endulzamiento del agua y por ende la pérdida de grandes cantidades de la cotizada almeja de la ría, tanto de Pontevedra como en las más cercanas.

Ya en Fin de Año, los precios son realmente prohibitivos debido a la dificultad para encontrar este clásico de las fiestas. Tal y como señalan los placeros, la última opción es la piscifactoría, pero como explica Javier Serantes, de Mari Vilaxoán, “tenemos una depuradora en Cambados con unos viveros muy buenos”.

La navaja está a 12,50 euros el quilo, de lo más económico que podía encontrarse en el mercado ayer. Desde Mariscos Soncha corroboran esta “locura” de precios, que normalmente se concentra en Nochebuena pero en esta ocasión se ha repetido para Año viejo. En el puesto de Pescados y Mariscos Margarita, creen que la gente ha esperado hasta el último momento y los precios del pescado están bastante altos.

“El mal tiempo, algunos barcos que tuvieron que parar...”. Compran en distintas lonjas, desde Vigo hasta Cambados o Marín, y en todas los precios están igualmente altos. Los segundos platos clásicos de Nochevieja, como el rodaballo de la ría, están a 40 euros. “Pero tenemos de piscifactoría bastante bueno a 25”, añaden.

Ante esta situación, muchos prescinden de acercarse a la pescadería de la plaza y se ciñen a los puestos de carnes. En JM Gourmet, por ejemplo, José Mogo explica que notaron un posible trasvase de clientes, si bien “la venta ha estado floja toda la semana”. Ayer hubo mucha gente que acudió sin encargar nada, cosa que no es habitual: esto significa que han estado esperando al último momento, a lo mejor con la esperanza de algún cambio en el precio, sin resultado: “Los precios están como hace una semana, que la mayoría no subieron. Sí que cambiaron cosas en el cordero y el cabrito porque no está habiendo mucho”.

Veinte euros de diferencia desde la semana pasada

Todo está caro, sobre todo los reyes de la época como el centollo o la cigala, pero el camarón ha llegado a los 120 euros, como indican desde el puesto Mariscos Soncha. “Es que no hay”, sentencian los pescaderos. El centollo, según fuese macho o hembra, llegaba a los 45 euros el quilo. En Navidad suelen haber más encargos que para Fin de Año, pero los altos precios del pasado fin de semana parecieron alentar a los más optimistas a esperar para darse el gran banquete antes de tomar las uvas. Pero visto lo visto, los precios no han hecho más que elevarse: “El camarón lo tuvimos hace unos días a 150 el más grande, y el percebe alcanzó los 200”. Ayer, en cambio, el camarón estaba a 100 en el puesto de Soncha.

Ante esta tesitura, una opción más económica suele ser llevarse buey de mar, pero ayer incluso el buey estaba caro: a 26 euros el kilo. Lo mismo con el mejillón, que alcanzaba los 30. Margarita añade que la cigala, que tiempo antes de las fiestas salía a 45 euros el kilo, en Nochebuena alcanzó los 60 y ayer los 80 euros. La ganancia, inciden, es “muy cortiña” en estas circunstancias. El camarón está teniendo más tirón que la nécora ahora mismo, que igualmente está cara: a 80 euros la grande. En el contexto actual, la adquisición de mariscos se convierte en una elección más difícil debido a los incrementos.

Por ejemplo, el buey de mar, que normalmente es una opción más asequible, alcanzó los 26 euros por kilo. Similar situación para el mejillón, que llegó a los 30 euros. Margarita señala que la cigala, que previamente a las festividades tenía un precio de 45 euros por kilo, llegó a los 60 euros en Nochebuena y ayer alcanzó los 80 euros. A pesar de estas alzas, la ganancia sigue siendo limitada en estas circunstancias. En resumen, Fin de Año mantiene la demanda a pesar de los precios.

Un pulpo de casi 14 kilos a precio de centollo

Y entre todas las exquisiteces de la plaza del mercado, a pesar de que no es su mejor momento ni la gente lo busca en estas fechas, un pulpo de ni más ni menos que trece kilos y medio se quedó con el protagonismo durante la mañana más ajetreada de la semana. El cefalópodo, expuesto en Pescados y Mariscos Cachadas, rondaba los 230 euros, el precio de los más exquisitos manjares del mar como centollos o percebes. Este colosal monstruo procedente de O Grove despertó la curiosidad de clientes y transeúntes, compitiendo en valor con los más caros y esperados de los mariscos como centollos, camarones o percebes.

Según contaba Santi Pesqueira, que además tiene un séquito de fans en las redes sociales, lo adquirió en la lonja de Vigo. Fue una osadía, porque parece difícil imaginarse a nadie comprando la pieza alegremente tal y como están las cosas. De hecho, la gente miraba, pero nadie se atrevía a pensar en llevárselo a casa: solo el transporte era complicado, pero el precio era lo más doloroso. Mientras la plaza de abastos se llenaba de miradas curiosas, quizás alguien ya se estuviese animando a llevarse el manjar a casa.