Se acaba el 2023 y concluye un año histórico para Teresa Abelleira. La jugadora del Real Madrid y campeona del Mundial con la selección española volvió a recibir de nuevo el cariño de su ciudad natal en el Teatro Principal. Allí, la futbolista pontevedresa participó en un coloquio con el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores y la periodista deportiva Nieves Domínguez Amil, que sirvió de presentación de la biografía infantil Campioa, en la que se narra el camino personal y futbolístico de Abelleira hasta el oro logrado en Sydney.

En un repaso a su carrera, la mediocentro madridista destacó que "muchas niñas van a crecer con nuestra generación como referente", del mismo modo que ella creció con la "selección española campeona del mundo de 2010" y Vero Boquete como referencias. Abelleira también aludió a dos de sus entrenadores en su etapa formativa en la Juvenil de Lérez, Javi Touza y Roberto Guerra, como maestros que le marcaron un camino que le llevó a firmar el primer contrato profesional para una futbolista en Galicia, ser internacional con la selección en casi todas las categorías y jugar en el Real Madrid.

La número tres de la selección española también recordó con mucho cariño la respuesta ciudadana a la clasificación para la final del Mundial, con pantallas gigantes y llenos para ver el partido en Pontevedra, Poio y Sanxenxo. "Dos días antes, mi hermano me dijo que querían poner una pantalla gigante en Poio y pensé, qué guay, a ver si se llena. Al día siguiente, en Pontevedra. Yo pensé: no, no, que vayan todos a una y se llene. Cuando vi toda la gente que había, no me lo podía creer", explicaba, entre risas.

Por su parte, el alcalde manifestó el orgullo de la ciudad por contar con una futbolista reconocida internacionalmente como Teresa Abelleira y deseó que "pueda jugar en Pasarón con la Selección Galega y con otras jugadoras como Vero Boquete".

A la presentación acudió cerca de un centenar de personas, que tras la charla pudieron recibir un ejemplar del libro firmado por la propia jugadora.