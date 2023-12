Posicionar a Pontevedra como un espacio de referencia para acoger giras de reconocido prestigio y traer a Galicia artistas de referencia internacional figuran entre los principales objetivos del Ciclo Voices, que vuelve en 2024 con dos propuestas de calado, la banda madrileña de rock Morgan, una sensación en los últimos años, y Mahmood, uno re los referentes de la música actual en Italia y que ha situado a la Boa Vila como una de las cuatro citas en la Península de su gira internacional.

Ambos conciertos se celebrarán en el Pazo da Cultura, el de Morgan el próximo 27 de enero y el de Mahmood el 12 de mayo, siendo por el momento las únicas citas conocidas de Voices en 2024.

La organización avanza que Morgan esta de fin de gira con “The River Tour”, su tercer trabajo de estudio titulado “The river and the stone”.

Se trata, añaden, de un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento en 2020. “The River and the Stone” es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar de hacer música con amigos. Tras casi un año de trabajo viajaron a Francia, al estudio Le Manoir de Léon, junto a Campi Campón en la producción. Está mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING Mastering) en Atlanta, GA. En octubre de 2020 se presenta “The river and the stone”.

Éste es el tercer trabajo de estudio del grupo y más de un año después de la publicación de su último disco, la banda “ha ofrecido más de 70 conciertos en salas, teatros y festivales, además de acompañar a Fito & Fitipaldis como artista invitado en la gira de grandes recintos durante la primavera-verano de 2022. Morgan comenzó 2023 con el éxito del primer concierto propio en el WiZink Center de Madrid (el 21 de Enero) y continúa con la presentación en directo de su disco por los teatros, salas y festivales más relevantes del país”.

El Concello, promotor del ciclo Voices, destaca a propósito de Mahmood, que se trata de “uno de los líderes de la música actual en Italia”, que no deja de cosechar éxitos tras los excelentes resultados obtenidos con “Gioventù Bruciata” (disco de platino) y el éxito mundial de “Soldi” (4 certificaciones de platino) con el que ganó el premio del Festival de San Remo en 2019.

El artista regresó al Top 10 de las listas en 2020, recuerdan las mismas fuentes con “Rapide” y “Dorado”, incluidos en su último álbum “Ghettolimpo”, que también contiene los sencillos “Inuyasha” y “Klan”.

Mahmood cuenta hoy en su haber con 29 discos de platino y 7 de oro en Italia, 6 de platino y 3 de oro en el extranjero. En su nueva gira, ha incluido 16 fechas en ciudades de dieciséis países.