A Biblioteca Municipal de Marín acolleu a presentación do libro de Alberto Piñeiro “Os traballos de Hércules”. O acto contou coa colaboración do Concello de Marín e a Asociación de Mulleres “O Abeiro”. Ademais do autor, interviu a presidenta da asociación, María Teresa Oubiña Castelo. A nova obra é un libro infantil cuxo beneficio íntegro en concepto de venda de exemplares irá destinado á infancia dos municipios nos que se presenta. Conta con debuxos elaborados polo artista venezolano Moisés Morao.