Puentes pide “sensatez” a Lores para pactar pero reitera: “No haré alcalde a Domínguez”

En la víspera del pleno extraordinario convocado para hoy con el fin de aprobar el presupuesto del Concello de Pontevedra, las posturas de los grupos de la oposición municipal, Partido Popular y Partido Socialista, apuntan que las cuentas del gobierno del BNG del alcalde, Miguel Fernández Lores, serán rechazadas. Así se materializaría el anuncio del regidor nacionalista de convocar una cuestión de confianza para sacar adelante las cuentas por esa vía. De perder también esta segunda opción, la oposición tendría que formular una moción de censura para desbancar a Lores. El alcalde sabe que esa fórmula no llegará a materializarse, lo que le otorga un cierto “colchón” para aprobar los presupuestos “a la tercera”

El portavoz del grupo municipal del Partido Socialista, Iván Puentes, dejó ayer claro que, al menos hasta que comience la sesión de hoy no apoyará las cuentas, porque la ciudadanía no les votó “para arrodillarse, cerrar los ojos y votar que sí como autómatas a todo lo que proponga el BNG sin incorporar ni una sola propuesta socialista”. Recomienda al alcalde que se aplique a sí mismo la “sensatez” que le reclama a la oposición al tiempo que vuelve a tender a mano a unos presupuestos pactados.

Para el portavoz del PSOE, “el Lores de antes de las elecciones sabía acordar y entender la pluralidad de la Corporación” mientras que “el actual es un Lores herido, que derivó hacia un régimen cada vez más autoritario”. Al respecto, se queja de que “la última muestra de esta deriva” es la decisión del regidor “de vetar en el pleno que los grupos de la oposición presenten, debatan y puedan votar sus enmiendas a los presupuestos.

Según manifestó Puentes, “el problema es que para el señor Lores la palabra sensatez significa que los demás aceptemos, comulguemos y traguemos al 100% con sus postulados y renunciemos totalmente a los nuestros”. Para el portavoz del PSOE eso “ni siquiera es sano cuando hay mayorías absolutas, pero aún lo es menos cuando uno está en minoría absoluta en el pleno, como el BNG, con solo 9 de los 25 concejales”.

Ante las posibles mociones de confianza y de censura que comienzan a tomar forma en este contexto, Puentes reiteró que el PSOE “no va a dar sorpresas y no haremos alcalde a Rafa Domínguez” ya que entienden que el portavoz del PP “no está capacitado para ser alcalde” por lo que insiste en que “el PSOE es un partido fiable y confiable y no lo va a hacer alcalde. Los que dan bandazos e intentan hacer experimentos con gaseosa son otros”. Añadió que “una cosa es que no nos guste cómo lo está haciendo Lores y otra es que eso nos lleve a pensar que Domínguez lo haría mejor”.

“La posición del PP no puede ser otra que la de votar en contra”

El portavoz local del PP, Rafa Domínguez, reiteró ayer que “la posición del Partido Popular no puede ser otra que la de votar en contra” de unos presupuestos que tilda de “continuistas” porque “van a contribuir a la decadencia de Pontevedra”. A juicio de Rafa Domínguez la ciudad “cada vez está más sucia” y “la iluminación está peor”. Además, “económicamente no funciona”, mientras que en la administración local “siguen dilatándose los tiempos para cualquier trámite”. También ha criticado que “las parroquias y los barrios están abandonados”. “Pontevedra está en decadencia y su alcalde, el señor Lores, también está en decadencia”, insiste el portavoz popular. Con esta postura, más la del PSOE, todo apunta a que el BNG no saca hoy adelante las cuentas de 2024. De hecho, en la única comisión donde se debatió el documento, ya recibió un dictamen en contra con los votos negativos del PP y la abstención del PSOE.