Se cumplieron los pronósticos. El Concello de Pontevedra no logró este jueves, en el último pleno del año, aprobar sus presupuestos para el 2024. La votación, llevada a cabo en un pleno bronco por las protestas de los funcionarios municipales, se saldó con los ocho votos a favor del BNG y los diez votos en contra del PP, junto con las cinco abstenciones del PSOE.

Se trata de un resultado adverso pero previsto por el Gobierno local, que deberá convocar en los primeros días de enero una cuestión de confianza para intentar obtener una mayoría y aprobar así los presupuestos. De no lograrlo, se abre un periodo de un mes en el que el resto de grupos municipales deberán articular una mayoría alternativa. Si no se produce este consenso, se aprobará automáticamente el ejercicio presentado por Fernández Lores.

En la exposición de las cuentas, el responsable municipal de Facenda, Raimundo González Carballo, defendió entre sonoras críticas de los funcionarios la propuesta nacionalista, tildando de "disparatadas" las enmiendas tanto populares como socialistas. Al respecto del PP, el edil nacionalista acusó a la oposición de "nugalláns" por una enmienda que "no dice nada de los presupuestos" y por "querer paralizar el Concello". González también afeó las enmiendas presentadas por el PSOE, asegurando que serían ilegales "por reducir contratos" en vigor, pretendiendo así "poner palos en las ruedas".

El concejal del BNG aseguró que estos presupuestos, cifrados en 94 millones de euros (un 10,2% más que en 2022) aumentan en un 15% las inversiones con respecto al ejercicio anterior y dejan la deuda local en mínimos históricos: siete millones de euros o, según González, "90 euros por habitante".

"Estos presupuestos responden a un tiempo nuevo y representan una apuesta por la consolidación del modelo y su avance. Tiene en cuenta las variables habidas como el incremento generalizado de los precios, la subida exponencial de costes y la inflación", detalló, subrayando al mismo tiempo la congelación de tasas municipales "por décimo año consecutivo".

A continuación, detalló las partidas de ingresos y gastos, con los fondos europeos Next Generation (aproximadamente siete millones de euros) como principal factor para sacar adelante las cuentas. En el apartado de gastos, González hizo referencia al incremento en el capítulo de personal hasta 28,3 millones de euros, 2,8 más que en el anterior ejercicio por las subidas salariales y el aumento de plazas.

La presentación de las cuentas dio paso al alegato del portavoz socialista Iván Puentes, que señaló a Lores por su "imposición, arrogancia y nula capacidad de autocrítica", acusándolo de autoritarismo y falta de talante negociador en propuestas fundamentales para su partido, como el regreso de la feria a la Alameda o la implementación de sus proyectos en la Avenida Raíña Victoria, la calle Padre Fernando Olmedo y el río Lérez. No obstante, Puentes instó al alcalde a hablar y a "pactar, pactar y pactar".

Una posibilidad de negociación que no fue planteada por el PP en su intervención. Su líder en el Concello, Rafa Domínguez, calificó los presupuestos como "muy malos" para la ciudad de Pontevedra. "Son malos para los que queremos una Pontevedra más limpia, más iluminada. Malos para la economía, el turismo, los autónomos, los barrios, la vivienda, el deporte y para los que no queremos siga perdiendo población", añadió.

Además, volvió a instar al alcalde a sacar adelante la RPT (Relación de puestos de trabajo) del funcionariado municipal firmada en 2019. "La decadencia de Pontevedra es la decadencia de su alcalde", valoró Domínguez, que echó su parte de culpa a Puentes por "ser cómplice en sostener y mantener" a Lores.

Tras el pleno, el alcalde, se mostraba sorprendido con la decisión del PSOE pontevedrés de no seguir la disciplina de partido mostrada en votaciones presupuestarias por toda Galicia. "Lamento que no se aprobaran los presupuestos, los más grandes de la historia de Pontevedra. Lamento más que el voto del Partido Popular, el voto del Partido Socialista. Es un problema local, porque tengo entendido que se van a aprobar los presupuestos de Santiago, se aprobaron los de A Coruña, Lugo... Lamento que no lo hiciesen aquí, porque usan los mismos argumentos que el Partido Popular", sentenció Fernández Lores, que emplazó al pleno para la cuestión de confianza el próximo día 8 de enero.