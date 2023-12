Susi Maquieira Velay se tiró en una tirolina desde el Morro de São Paulo, patinó sobre el hielo y se deslizó sobre la nieve en Canadá, vivió como una estudiante en Roma, recorrió Londres y viajó varias veces Canarias. Cuando era una veinteañera se tiñó el pelo. Tiene el carné que le permite patronear una embarcación náutica recreativa, pinta y guarda en cuatro álbumes los patrones dibujados durante la etapa en que se dedicó a la moda y al diseño. Le encanta la música y disfruta en primera línea en los conciertos de sus artistas preferidos.

“Pues no imaginaba que eras así”, tuvo que escuchar más de una vez después de girarse para pedirle explicaciones a los autores de comentarios sarcásticos que tuvo que escuchar en la calle. “¿Y cómo crees que era si no me preguntaste?, les responde.

Susi Maquieira nació en Cuntis hace medio siglo, fue la promotora de la creación de las Asociación Avanzar, que presidió durante su trayectoria. Esta iniciativa hizo posible que decenas de personas de varios municipios, con discapacidades físicas y psíquicas, pudiesen realizar actividades formativas y lúdicas.

Superó muchas adversidades y no quiere que nadie sienta lástima ni compasión por ella. Lo que pretende con este libro, escrito por Fernando Salgado y titulado "¿Qué miras?", es hacer un llamamiento a la sociedad para que no señale con el dedo a aquellos cuya estatura es inferior a la media, y a los gobiernos, a los que les reclama que inviertan en investigación con el objetivo de dar una solución los afectados por la acondroplastia. Vive en Vigo y mide 110 centímetros.

"¿Qué miras?" será presentado este viernes, día 29, a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura de Cuntis. Además del autor (Fernando Salgado), en el acto participarán la protagonista del libro (Susi Maquieira), la escritora Baia Fernández de la Torres y Augusto Metztli (diseñador de la portada).