“Se me pasó por la cabeza que era una inocentada, pero más bien me parece una broma pesada o incluso un insulto”. Así se pronunciaba este jueves la concejala socialista de Cerdedo-Cotobade, Ana Couto, después de la rocambolesca y apresurada convocatoria de un pleno extraordinario y urgente por parte del alcalde, Jorge Cubela, para aprobar las ordenanzas de basuras y saneamiento y también la construcción de la residencia de mayores de Carballedo.

Era ya medianoche cuando los concejales de Cerdedo-Cotobade recibían un aviso de que apenas nueve horas después, este día de los Inocentes, debían asistir a una sesión plenaria. Ya el escaso margen de esta primera convocatoria llamó la atención de los ediles, pero la sorpresa fue aún mayor cuando a las 4.37 horas recibían una segunda notificación, anulando la primera y anunciando otro orden del día, ampliado.

“Como hoy es 28 de diciembre, en un primer momento hasta se me pasó por la cabeza que fuera una inocentada, pero más bien podemos hablar de una broma pesada o directamente de un insulto”, decía Couto horas después de la sesión. Reclama al alcalde “una mínima consideración por la vida familiar de los vecinos que decidimos integrar una candidatura y que ejercemos nuestra labor desde la oposición. La falta de respeto llega ahora al punto de despertar a familias en plena madrugada para asuntos que ni siquiera son urgentes, porque he activado las alarmas de la sede electrónica del Concello”.

Couto califica de “chapuza” esta forma de proceder de Cubela y anuncia que estudiará legalmente el asunto para determinar si se produjo alguna irregularidad en este convocatorio. “El caos del alcalde alcanzó su culmen con esta convocatoria con nocturnidad y alevosía a las 4.30 de la mañana” y se compadece de la secretaria municipal, “que no sabemos si tiene plus de nocturnidad, pero debería”.

Nueva tasa de basura

En cuanto al contenido de los expedientes, Ana Couto insiste en que “la nueva tasa de basura no está fundamentada en un estudio económico completo, y así lo refleja la interventora en su informe, pero, a pesar de las advertencias, el PP decidió aprobarla ya que de no hacerlo hoy no podría aplicarse en el año 2024”.

A juicio de la edil del PSOE, “más grave es el caso de la ordenanza de sumideros, donde fueron estimadas cinco de las siete alegaciones socialistas, ya que el texto estaba plagado de errores. Además, se tramita como una modificación de la ordenanza de Cerdedo, cuando se pretende que afecte al territorio fusionado de Cerdedo y Cotobade. El estudio técnico-económico de esta ordenanza fue adjudicada sin licitación previa por más de 16.000 euros a una empresa externa que ni siquiera identificó correctamente la ubicación geográfica de varios lugares, confundiéndose de parroquia. “Una chapuza enorme”, explica la concejala socialista, que cree que “acabará derivando en anulaciones de recibos y tal vez de la misma ordenanza”.

En este pleno del Día de los Inocentes finalmente se aprobó el proyecto de la residencia de mayores, un “expediente voluminoso que hubo que estudiar por la noche y del que no tenemos ni la más mínima idea de cual era su urgencia, dado que este tema lleva un montón de años dando vueltas en el Concello”.

Por su parte, el gobierno local, al informar del resultado del pleno, no explica en ningún momento las razones de esta precipitada convocatoria. Se limita a señalar que “el pleno extraordinario convocado de urgencia por el alcalde Jorge Cubela aprobó con los votos favorables de los concejales populares y la abstención de los socialistas y del BNG el proyecto definitivo para la construcción de la nueva residencia de mayores y centro de día Carballedo lo que supondrá una inversión aproximada de unos 4 millones de euros”. Añade que “Cubela expresó su satisfacción porque es un excelente fin de año y comienzo de 2024. Culminamos un proceso laborioso y complicado que nos llevó a tener que realizar uno de los trámites más farragosos desde el punto de vista administrativo, una auténtica odisea que ahora acaba felizmente”, apuntó el alcalde.