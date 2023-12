Lores da por hecha la cuestión de confianza al no llegar a pactos sobre los presupuestos

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, dio este martes la hoja de ruta para los presupuestos de 2024, que pasarán mañana por la votación de un pleno extraordinario en el que el actual regidor no cuenta con los apoyos necesarios para articular esa mayoría que saque adelante las cuentas. El BNG no ha sido capaz de cerrar ningún pacto con el PSOE, con el que las distancias son cada vez mayores desde la investidura de junio, cuando los votos socialistas sí elevaron a Lores a la Alcaldía.

Ante esa tesitura, el regidor apeló al resto de grupos políticos sobre la urgencia que existe para la aprobación de estos presupuestos, ya que una segunda prórroga implicaría, a su juicio, diferentes perjuicios en materia de gestión municipal.

“Es imprescindible aprobar los presupuestos. De aquí al día del pleno, estamos abiertos a que cunda la sensatez y que se facilite esta aprobación. Si no se aprueban el día 2, tendríamos que prorrogarlos de nuevo y están en riesgo muchas cosas”, matizó Fernández Lores, que enumeró cuestiones como la disponibilidad de los fundos europeos, entre otras.

“Son siete millones pero necesitan aportación municipal. Obras importantes, pero también subvenciones deportivas, culturales, convenios, fiestas o eventos importantes, trascendentes para Pontevedra”, añadió el alcalde, en referencia al Mundial de Lucha Olímpica o el Campeonato de Europa de Ciclocrós.

Además, el alcalde incidió en aquellos deberes contractuales que el Concello tiene adquiridos de otros años como motivo de peso para esta aprobación, en alusión a las subvenciones al transporte público, los incrementos en gastos de personal y energía o el convenio con la piscina olímpica, entre otros elementos.

No obstante, Fernández Lores fue más allá y sacó a la palestra la posibilidad de una cuestión de confianza, la cual se convocará si no se aprueban mañana las cuentas. Sería inmediatamente después al pleno para ser votada el 4 o 5 de enero.

“Si no se aprueban en el pleno del día 29, yo tengo la responsabilidad de aprobar los presupuestos y utilizaré todos los mecanismos posibles que permite la ley para que sean viables. No vamos a perder un minuto ese mismo día 29”, sentenció el responsable del gobierno local.

La cuestión de confianza, recogida en el artículo 197 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), permitiría a la actual alcaldía una nueva votación presupuestaria.

Si en ese caso tampoco hubiese mayoría para aprobar los presupuestos, se abriría un periodo de un mes con dos opciones: una moción de censura entre PP y PSOE que permita una alternativa de gobierno o la aprobación automática de las cuentas presentadas por los nacionalistas si esta moción no llega a presentarse formalmente.

Sobre los contactos que existen actualmente con los socios de investidura, Fernández Lores se mostró tajante con la formación liderada por Iván Puentes, que ya confirmó que no apoyaría una moción de censura impulsada por Rafa Domínguez y el Partido Popular.

“Por parte del Partido Socialista, observamos en la práctica que no tiene interés en llegar a un acuerdo razonable. A partir de ahí, yo no voy a estar esperando a que le venga el “sentidiño” a todo el mundo. Si no se quiere entrar en esta línea de avance que tiene Pontevedra, que se busque otra alternativa”, aseguró el alcalde.

Unas cuentas municipales de 94,7 millones

Las cuentas propuestas por el actual gobierno local de Pontevedra para el año 2024 reflejan, según el alcalde, los presupuestos más altos de la historia de la ciudad. Se trata de un ejercicio cifrado en 94,7 millones de euros, con una subida de un 10,2% con respecto a los de 2022 (85,9 millones). Como parte de esta cuantía, se incluyen capítulos como el de gastos corrientes, el más importante con 47,4 millones; gastos de personal (25,7), además de inversiones en A Santiña (1,8), alumbrado (1,6) o los sistemas de control de tráfico de la Zona de Bajas Emisiones (1,2).

En la confirmación del pleno extraordinario de mañana, el alcalde recalcó la necesidad de aprobar las cuentas. “Son unos presupuestos estupendos, que van a resolver la mayoría de los problemas que tiene la sociedad pontevedresa. No es posible no aprobarlos, porque implicaría consecuencias dramáticas para mucha gente”, añadió.