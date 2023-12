El día grande del Mercado

A las 10 de la mañana la bancada de Soncha, una de las referencias para los que buscan cada año las mejores centollas, estaba prácticamente vacía. Es una de las profesionales del Mercado de Abastos que no paró en toda la mañana, en el día grande de la Plaza, que este año ha registrado su mayor afluencia de público en la víspera de la Nochebuena y batido récords de ventas.

“Llevo toda la mañana sin nada en el puesto”, confirma la pescadera, “hoy viene mucha gente y todos los encargos se hicieron para el día hoy. Y, claro, lo primero que haces es apartar los encargos, y si te queda algo lo pones” en la bancada, en la que a mediodía quedaban dos escasas centolas.

La hembra grande, de más de un kilo, se vendió a 50 euros y la mediana a 35 o 40 y a aproximadamente 25 el bruño. Por su parte, la nécora estuvo “carísima”, confirma Soncha, “a 90 euros la grande. Es que hay muy poquita, la mediana se vendió a 60, una pasada”. Y aún así, no paró de despachar en toda la mañana: “Desde las 5 de la mañana que me puse a trabajar no he parado”.

Otro tanto sucedió en la carnicería que encabeza Begoña Laya, la tercera generación de su familia en el negocio, y que explica que “es el día más importante del año, y hoy hemos llegado al límite más alto desde hace muchos años”.

Como a sus compañeros, le resulta imposible calcular cuántos clientes han pasado a lo largo de la mañana. “No sabría decir, pero fue una exageración, llevamos años, y eso que somos vendedores con experiencia que tenemos nuestra vida aquí, y hoy fue uno de los días mejores que recordamos en muchos años”.

A la puerta del Mercado José Manuel Paz es otro de los que constata la gran afluencia de público al Mercado, donde vende el cupón de la ONCE desde hace 8 años. “Hoy es uno de los días más fuertes del año, los sábados generalmente se trabaja muy bien, pero hoy es horrible, a lo bestia”.

La centolla volvió a ser la estrella. La hembra grande, de más de un kilo, se vendió a 50 euros y la mediana a 35 o 40 y a aproximadamente 25 el bruño. Por su parte, la nécora llegó a los 90 euros

Desde primera hora cientos de clientes se agolparon en los distintos puestos. En el caso de José Manuel Paz, lo que más le piden en estas fechas “son los extras de Navidad y el cupón para hoy, pero sobre todo los extras de Navidad, muchos, el día ha ido muy bien”.

Los profesionales constatan que el alza de precios no ha frenado el consumo. Desde el año 2021, los productos de alimentación se han encarecido de modo generalizado casi un 27%. No obstante, los pontevedreses no se aprietan el cinturón a la hora de servir las mesas de Nochebuena y Navidad.

“Para nada se ha notado” la inflación, señala en este punto Begoña Laya, “hoy la gente se tiró al río, la gente se volvió loca, esta Navidad las mesas están todas llenas”.

En pescados y mariscos la centolla fue la gran estrella de la jornada, mientras que en carnes triunfaron especialmente el cordero y el capón.

Los clientes pudieron hacerse ayer con estas carnes a partir de 16 euros en el caso del cordero.

Muchos de los vendedores hacen hincapié en que “cada vez, se cocina menos en casa. Antes lo hacían las madres y abuelas, pero ahora muchos optan por encargar la comida de Navidad fuera”.

La carnicera Begoña Laya, la tercera generación de su familia en el negocio, que explica que “es el día más importante del año, y hoy hemos llegado al límite más alto desde hace muchos años”

Con todo, ese bajón estaba muy lejos de sentirse ayer en el Mercado, donde se dieron cita clientes de todas las edades, muchos de los cuales solo visitan la ciudad en estas fechas y en verano.

Con los particulares, el otro gran nicho de ventas en el Mercado es la hostelería, que año a año gana terreno y se convierte en una opción para numerosas familias que prefieren encargar la cena de Nochebuena o el almuerzo de Navidad o, sencillamente, salir a comer en un restaurante.

Distintos vendedores hicieron entrega ayer a la hostelería de numerosos pedidos para estos eventos, otro factor que contribuyó a que a mediodía muchas bancadas estuviesen casi vacías de producto.

“Es el día más importante del año en el Mercado, ha sido un desbordamiento de gente”, señala Luis, de Froitería Loli.

Lo que más le han pedido, “asa de cántaro, grelo, lechuga, un poco de todo”. Se vende especialmente “la piña, la piden mucho, y también coliflor, porque en muchas casas se prepara el plato típico de bacalao con coliflor”.

Si la inflación no hace mella en la cesta de la compra navideña, tampoco lo hace en otras tradiciones ligadas a la fiesta, como la de adornar la mesa. Así, los puestos de flores registraron ayer decenas de peticiones de arreglos y composiciones para que la casa luzca esta noche y mañana con su mejor aspecto.

Por su parte, los clientes continúan valorando, especialmente, la calidad del producto. “Soy un habitual de la plaza”, explica Luis Agrelo, “y también vengo en Navidad, claro”. Asegura que en lo que más se fija es “en que sea producto fresco, suelo llevar pescados y me gusta que sean buenos”.

A unos metros, otra clienta apunta a que, a mayores de la calidad, también se fija “en el precio. Por ejemplo hoy algunos mariscos están muy caros y prefiero llevarlos en otro momento”, dado que en estas fechas una parte de los productos (especialmente tras la mortandad de los bancos marisqueros) multiplica su precio.