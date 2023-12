La alegría se adueñó ayer de la Rúa da Ponte cuando el Gordo de la Lotería de Navidad alcanzó a la Administración número 1 de Marín, conocida popularmente como “la de Tica”, en el que se selló mediante la máquina uno de los décimos del 88.088, premiados con el máximo de 400.000 euros, el único boleto del Gordo vendido en el municipio.

Después de celebrar con cava a la puerta del establecimiento junto a su marido, la lotera que vendió el número agraciado, Peregrina Pereira, estaba embargada por la emoción de haber podido entregar semejante premio en una de las fechas más señaladas del año para la administración.

“Estoy encantada. Es la primera vez que damos el primer premio de la Lotería de Navidad y este año hemos hecho cincuenta años que lleva abierta la administración. Estoy encantada, feliz. Me enteré de casualidad por la prensa, que me empezó a llamar y al ser un número de máquina, no tengo un listado en el que me aparezca que yo he tenido ese número. Estoy muy emocionada”, afirmó Pereira, que regenta la lotería marinense desde hace siete años con su marido, hijo y nieto de las mujeres que impulsaron este negocio hace medio siglo, en 1973.

En cuanto al décimo ganador del número 88.088, para Peregrina supone una ilusión enorme estrenarse en la Lotería de Navidad, después de haber dado premios similares en la Primitiva en 2020 y en el Euromillones un año después.

“Es el primer premio de Navidad que damos. Hace dos años, por un número nos quedamos a nada del primer premio. Al ser de máquina y venderse con tanta antelación, porque es un número difícil, no sé si fue de hace unos días, si fue en julio o si fue un turista. No sé nada”, añadió, confirmando horas después a FARO que se había sellado únicamente un décimo en su administración con esos números.

“Me hace muchísima ilusión porque es una lotería que da muchísimo trabajo, la tenemos aquí durante muchos meses y es un premio al esfuerzo y al trabajo que da”, concluyó Pereira, tras celebrar con sus seres queridos el premio entregado.

Cinco números agraciados dejan más de 700.000 euros en la comarca

Al menos 700.000 euros, a la espera de un balance definitivo, es lo que suman los premios que los principales números que salieron ayer del bombo dejaron en la comarca, especialmente en Marín (con un décimo del Gordo de 400.000 euros), y en Poio y Sanxenxo. En el primer caso se vendieron al menos siete décimos de los quintos 01.568, 86.007 y 57.421, lo que suponen unos 42.000 euros.

En Sanxenxo la suerte fue más propicia, con un quinto (el 57.421) que repartió 60.000 euros en Portonovo y en el paseo de Silgar. Este último punto, el bar Gran Suqui, también vendía parte del segundo premio, con 125.000 euros por décimo, pero a último hora de ayer aún no sabían cuántos habían vendido. El 86.007 completaba el reparto de euros por la comarca, con décimos sueltos en Monte Porreiro, Xeve y Moraña: 18.000 euros más. A modo de anécdota, el número del Pontevedra CF, el 34.486, fue agraciado con una pedrea y tocan 20 euros por cada participación de 4 euros.

Un quinto deja pellizcos en Xeve, Monte Porreiro y Moraña

El municipio de Pontevedra no se quedó ayer al margen de los grandes premios del sorteo de Navidad, aunque se trató finalmente de dos únicos décimos de un quinto, el del número 86.007, uno de los más repartidos, lo que supone un Total de 12.000 euros. Fueron en Xeve y Monte Porreiro y pese a que no se trataba del Gordo, la ilusión de los vendedores era perceptible ayer por la mañana. También la suerte, con el mismo número, llegó al Bar Xolda de Moraña, en la Rúa Uno. Todo apunta a que fue solo un décimo de máquina. Javier Piñeiro, el dueño del local, apuntó que no era la primera vez que repartían un premio de Navidad.

En Xeve mostraban una emoción palpable. Casa Rey es cafetería y estanco y tiene un punto de venta de loterías y apuestas del estado. Está ubicado en Sobral, 47 en San Andrés de Xeve, y la de ayer es la primera vez, según contaba en la mañana de ayer Beatriz Ogando, que se vendía un premio de Navidad. No tenía claro cuántos décimos premiados repartió, pero lo importante era poder celebrarlo, aunque fuese un décimo de 6.000 euros. “Estamos contentos porque vino mucha gente de la zona, parece que repartimos algo de suerte en el rural de Pontevedra, por ejemplo aquí viene bastante gente de Verducido”, explicaba con orgullo Ogando. Además, relata que el último día fue mucha gente a comprar lo que quedaba, y sospechaba que algunos afortunados formaban parte de los “rezagados”. Un poco más comedida se muestra Carmen Peneda al celebrar haber repartido un décimo de ese quinto premio. Esta propietaria de una tienda de golosinas en Monte Porreiro, que vendió el sexto quinto premio, se mostraba bastante sorprendida por el interés que suscitó el único décimo que se llevó algo de suerte en este barrio pontevedrés: “Vendí premios bastante mayores. Esto es solo un décimo”, comentaba con ironía al otro lado del teléfono.