En el bar Hogar del Puerto de Combarro están acostumbrados a repartir la suerte. Ayer no fue menos y varios vecinos resultaron agraciados con dos de los quintos premios que cayeron en esta administración de la calle Baixada á Chousa. Juan Luis Fontán confirma desde la barra que “somos veteranos, ya vendimos dos veces el Gordo de Navidad, también un premio interesante de la Bonoloto, y ahora dos quintos premios. Está muy bien, eso significa que nuestras bolas están en el bombo”.

En este 2024, la suerte ha sido por partida doble, ya que la tercera generación de esta administración autorizada, Saúl Fontán, explica que “soy el nieto” de la lotera, y eligió el 86.007 agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad porque “era un número muy bonito y dije, bueno, puede tener posibilidades. Y salió”.

Le han tocado 6.000 euros al décimo y, a propósito de qué piensa hacer con el dinero, apunta a “invertirlo en algo seguro”, en alusión a una vivienda que, le recuerda su familia, “hoy es toda una inversión en Combarro”.

A mayores del premio que queda en casa “también nos llamó otra persona de Poio que tiene cuatro décimos”, señalan desde Hogar del Puerto, “24.000 euros que también se quedan aquí”.

Laura Currás Fernández encabeza desde hace 62 años el afortunado bar. Y éste ha sido, asegura, su año: “Me dieron el premio a la Muller Traballadora en Poio, nos dieron el premio de la Bonoloto, nos dieron un quinto premio del Euromillón...” repasa feliz.

Otra buena noticia de 2023 son las cifras récord de ventas. “En la vida se ha vendido tanta lotería como este año”, señala en este punto la lotera, muchos de ellos números de máquina. ¿La mayoría de los clientes? Fundamentalmente turistas: “Muchos, muchos. Mucha gente que viene de excursión, pasan por delante de la puerta y todos entran a coger los números. Y hay quien se lleva 3 o 4”.

Especialmente, le satisface que haya vecinos de Poio agraciados. “Si toca por aquí mejor, el año pasado fue para Navarra y el Euromillón también fue aquí para un vecino. Yo quedé contentísima y le di no sé cuantos abrazos. Es una alegría que toque por aquí, porque hace 4 años teníamos unas participaciones del 47 y le tocó a casi todo Combarro, hubo muchas pedreas, mucho. El año pasado no fue así y aquí no nos tocó, pero mejor así”.

Con todo, en la mañana de ayer no se las tenía todas consigo. “Estuvo aquí un periodista sentado bastante tiempo” mientras discurría el sorteo, “y yo le dije, no, esta vez no tenemos nada. Casi lloraba y pedía: siquiera que nos dé el quinto premio. Y Dios me oyó y nos mandaron dos quintos”.

Y de unos veteranos, a unos neófitos. Aunque Casa Ces funciona desde hace más de un siglo, desde hace ocho años es además un punto de sellado de loterías y apuestas. Ana Barcala Ces, al frente con su hermana de la administración, explica que “hemos vendido un quinto premio por máquina, no sabemos si fue a un vecino o a alguien de fuera, desconocemos todo. Lo que sabemos es por vosotros”.

Es la primera ocasión en la que reparte la suerte y reconoce antes del brindis que “es una alegría tremenda, la verdad, una satisfacción muy grande”.