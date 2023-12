La Guardia Civil ha realizado inspecciones en 18 establecimientos dedicados a la comercialización de juguetes de Pontevedra, Lalín, Cangas do Morrazo, Caldas de Reis, Ponteareas y O Porriño, interviniendo un total de 8.341 juguetes, cuyo valor en el mercado alcanza los 48.511,01 euros.

Las inspecciones se enmarcan en las actuaciones de la Guardia Civil a través de la Patrulla Fiscal de Fronteras de la Comandancia, en relación con el control de las normas de seguridad de estos productos, relativas a su etiquetado, envasado y publicidad de juguetes, diseñados para ser utilizados con fines de juego por menores de 14 años.

Las irregularidades detectadas en los diferentes establecimientos inspeccionados tienen que ver con defectos formales o la falta de marcado C.E; carecer de advertencias relativas a las piezas de pequeño tamaño o no figurar la edad recomendada.

Además, algunos de ellos no tenían instrucciones o no figuraban en castellano, no identificaban los productos en juegos de química o pinturas de maquillaje o no aparecía el importador autorizado cuando provienen de terceros países.

Los juguetes intervenidos fueron puestos a disposición del Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia y del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.