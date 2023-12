El juicio que iba a celebrarse este jueves contra el presidente de la empresa EiDF de energía solar con sede en Barro, Fernando Romero Martínez, así como su madre y el director jurídico de la compañía, Víctor Manuel Fontán Iglesias, se ha suspendido por la huelga de los letrados del turno de oficio.

Los tres acusados han acudido al Juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra para responder de la acusación del fiscal por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil por el que se solicitan tres años de prisión y multa de 5.400 euros. También se le imputan seis delitos contables por lo que se piden 36 meses de condena.

Pero con ellos sentados en el banquillo, los abogados de dos de las empresas implicadas, Javier Campos y Manuel Caballero, alegaron que actúan en este caso como letrados de oficio y reclamaron su derecho a secundar la huelga que desde hace días protagoniza este colectivo para pedir mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Los dos explicaron, una vez suspendido el juicio, que "estamos trabajando gratis" en este caso.

El escrito del Ministerio Fiscal hace referencia a “una cadena de facturación irregular” entre esta empresa y otras tres compañías en las que se habrían emitido facturas supuestamente falsas. El juicio está señalado para hoy jueves y proseguiría mañana viernes en los juzgados de A Parda.

El juicio no se retomará previsiblemente hasta abril. Los dos abogados apuntaron que el magistrado de Penal 2 "no estaba por la labor" de aplazar la vista, pero "la huelga es un derecho fundamental y no le quedó más remedio".

Explican que participan como letrado de turno de oficio en un caso donde se dirimen miles de euros con empresas solventes "porque tienen derecho a un abogado de oficio si no tienen ellos uno, por la tutela judicial, pero eso no quiere decir que puedan acceder a la justicia gratuita, son dos cosas distintas". Añaden que "sin esa justicia gratuita, nosotros no cobramos un euro. Hoy era la vista oral, pero ya hay trámites detrás, como nuestros escritos de defensa, pero estamos haciéndolo sin cobrar, esa es una de las razones de la huelga".