El Edificio Castelao del Museo será escenario mañana de la presentación de “Abandonad toda esperanza”, una novela que continúa la carrera literaria de José Benito García, autor, entre otras obras, de “Habladme piedras” o “Pontevedra negra y misteriosa”.

–¿Qué aborda en su segunda novela?

–Es un relato de misterio con tintes góticos ambientado en la Pontevedra de 1830, donde se entremezclan acontecimientos históricos como la batalla de Rande, las andanzas del pirata Benito Soto o la invasión de Napoleón a Egipto, con la presencia de un terrorífico vampiro, la protección de un objeto mágico maldito y las claves para desvelar un lugar y un misterio que se encuentra en la basílica de Santa María.

–Napoleón vuelve a estar de actualidad, pero esta obra fue escrita hace varios años…

–Sí, por eso se convirtió en la segunda novela. Después de acabar la primera comencé con esta, pero como necesitaba mucha información de la Pontevedra de comienzos del siglo XIX, tenía que buscar en muchos archivos, en muchos libros. Y fue cuando pensé que si todo eso estaba en un solo libro a mi me ahorraba mucho trabajo, de ahí que escribiese “Habladme piedras”, que después trajo otro libro, y otro… Y por eso la novela se fue retrasando, pero como empezar sí que empecé hace diez años con ella.

–Pontevedra es uno de los grandes personajes de su obra, por no decir la absoluta protagonista

–Básicamente sí, lo que me interesa es que se conozca Pontevedra y sus acontecimientos, acontecimientos que tienen que ver con la ciudad. También monumentos, como es por ejemplo la contraportada de la basilica de Santa María, que es la gran desconocida. Tenemos una fachada monumental que eclipsa totalmente a la parte interna de esa fachada. Y ahí hay una serie de relieves que encierran un misterio, y yo eso lo he novelado, o lo he llevado a la novela.

–También está la capela dos Santos

–Es una capilla desaparecida hace muchos años, que nadie la recuerda, la capela dos Santos de Mollabao. También sale en la novela y relato, de novo novelado aunque hay una leyenda que sí afirma que sería así, el por qué desapareció esa capilla y práctica no se sabía hasta hace poco tiempo donde estaba ubicada, porque no quedó ni una piedra en el lugar donde se encontraba. Busco dar a conocer la Pontevedra urbana de 1830, con la iglesia de Santa María y también la capilla dos Santos de Mollabao, pero la protagonista es Pontevedra. La historia se podría llevar a otro sitio, pero a mi lo que me interesa es que se desarrolle aquí.

–Con ella, el otro protagonista es un personaje fantástico, un no muerto

–Sí, el protagonista en sí sería el vampiro, pero luego hay otros personajes que en un principio, bueno, no es que fuesen secundarios, porque al fin y al cabo son los que llevan el peso de toda la historia, que son tres ancianos y un neófito en las cuestiones de misterio, esoterismo y cuestiones de este tipo. El vampiro lleva el peso de la historia, porque es el personaje sobre el que se basa la historia, pero no es el único protagonista, digamos que los protagonistas son más bien los que se desenvuelven aquí en Pontevedra.