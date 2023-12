Música que suena a poesía y mar

“Oda os mariñeiros de Cangas”, “Canción para ir o mar de pesca” (que va detallando los nombres de los peces en gallego) o “Sempre a mar”, que termina con el sonido de las olas durante casi un minuto. Son algunos de los temas del disco “Sempre Mar” del grupo Varalonga, un homenaje al poeta Bernardino Graña y también a las músicas, las sonoridades, la fauna y el paisaje de la ría de Pontevedra.

El grupo no es precisamente novel. Sus responsables hacen memoria y explican que “en el año 70 se juntaban cuatro chicos y dos chicas casi adolescentes para formar un grupo llamado Nuevas Amistades, participan en el festival del Miño con el primer tema en galego para dicho evento “Cantiga das Fontes” recibiendo el tercer premio”. A partir de ese momento, refieren, “comienza una carrera discográfica con varias participaciones en festivales y diversas giras”.

Nuevas Amistades se deshizo en 1975 y siguieron 40 años de ausencia de los escenarios; hasta que en 2015 se reúnen para cantar un villancico en el programa Luar de Television de Galicia. “A partir de este encuentro”, explican los músicos, es cuando varios de ellos deciden volver a cantar con el nombre de Varalonga.

Plantean orientar su trabajo creativo a musicar poemas de los escritores populares de Galicia, “de esos hombres y mujeres que no hablaban del trabajo desde la ventana o balcón”, destacan, “cuando hablaban de un carro, ellos mismos carreteaban o empujaban; si hablaban de su parcela ellos labraban y echaban el estiércol, y si hablaban del mar ellos remaban o tiraban de las redes, de arrastre, nasas o barca”.

En la puesta en marcha del proyecto fue decisiva la colaboración de la Asociación Cultural “A Cepa” de Cangas, que apadrinó el trabajo de Varalonga. Dos años después, en 2017, sus integrantes lanzaron en formato digital su primer proyecto discográfico, que llevó por título “Poetas Populares”, con versos de autores de la calle.

“Sempre Mar” brinda una banda sonora a 11 temas del poeta de Cangas

“Sempre Mar” brinda una banda sonora a 11 temas del poeta de Cangas

Después de pasados cinco años se produjeron cambios entre los miembros do grupo, integrado actualmente por seis instrumentistas de las comarcas de Pontevedra y O Morrazo: Rafael Carballo “Rafa”, a la guitarra eléctrica y armónica; Antonio Parcero, “Toño”, guitarra acústica, percusión, bajo y voz; “Fernando Pintos, “Nandi”, a los teclados; Modesto Parcero “Piter” en el bajo, percusión y voz; Francisco Juan “Oaco”, batería y voz; y Honorato Parcero “Hono”, guitarra acústica, cabaquinho y voz.

La renovada formación decide dedicar su nuevo proyecto, “Sempre Mar”, al poeta Bernardino Graña. Bajo este título, explican, “hay once temas de su obra poética con selección de Fernando Cuñarro, que nos hizo un hermoso regalo con estas bellas palabras: Velaquí están musicados os versos do mestre e do poeta amigo Bernardino Graña, unha das figuras máis importantes da literatura galega. Sempre nos quedarán na memoria dos seus libros e este fermoso traballo discográfico que presenta o grupo VaralongaA. Versos dos mariñeiros, de Tirán, de Cangas e das terras do Morrazo. Velaí van ao Mar dos Soños os teus poemas seleccionados e interpretados por xente amiga. E quero beber agora nas tabernas con vós o caldo en cunca da mestura a aperta de mar e terra con amor de amigo. Sempre Mar!”.

La Asociación Cultural “A Cepa” volvió a renovar su apoyo a Varalonga en este segundo trabajo que se lanzó la pasada primavera, en el Día Internacional de la Poesía y en el 30 aniversario de la concesión del Premio Merlín a Bernardino Gaña por su obra “O gaiteiro e o rato Pérez”. Grabado en Tribu Musical, bajo la dirección artística y arreglos de Pablo Costas (que además cede su voz para el tema “O Gato da tasca mariñeira) posteriormente todo el trabajo fue remasterizado en Madrid por Fermando Álvarez, de 440-Mastering. Esta Navidad se convierte en un buen regalo para los que busquen música y poesías apegadas a nosotros y a nuestro mar, esa encarnación, como afirmaba Julio Verne, de una existencia supernatural y maravillosa.