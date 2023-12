Menús navideños de restaurante, pero en casa

Reunirse con amigos y familia por Nochebuena o Navidad para disfrutar de un menú de restaurante, pero en casa. Es la costumbre cada vez más frecuente para muchas personas que prefieren no cocinar durante las fiestas, y de paso dan un empujón a la hostelería. Llegar a casa a mesa puesta es un placer al que sucumben más y más pontevedreses, conocedores de la calidad gastronómica de los restaurantes.

Desde la pandemia, cuando buena parte de los restauradores introdujeron este servicio como una forma de “salvar la Navidad”, en Pontevedra muchos continúan optando por dejar en manos expertas la preparación de sus comidas. Ya sea haciendo pedidos a domicilio o recogiendo en el local el menú deseado, ha cambiado la imagen de esas cocinas en plena ebullición que no daban tregua a quien tuviese que encargarse de las comidas de estas fiestas.

Durante la temporada navideña, se ha observado un marcado incremento en los pedidos de entrega a domicilio de comidas. Aunque las restricciones derivadas del COVID han disminuido, la preferencia por solicitar comida a domicilio sigue en alza durante estas festividades.

Esta tendencia ha sido corroborada por representantes del sector hostelero de la ciudad, quienes han identificado en este modelo una alternativa diferenciada y práctica para satisfacer las necesidades de sus clientes sin la obligación de abrir el local durante la noche del 24 ni en el día de Navidad.

Marta Santiago, de A Fervella, o Román Vidal, de Casa Román, son los verdaderos “duendes culinarios” para muchas casas de Pontevedra. Da igual que el local sea “take away”, un restaurante o una casa de comidas, cualquier opción es buena para dejar a un lado el delantal y aprovechar más el tiempo con los seres queridos. Marta Santiago elabora una gran variedad de productos para Navidad, que también puede pedirse a domicilio. Ofrece desde clásicos infalibles de puchero como la sopa de cocido o el caldo gallego, pasando por la carne al caldero, el jarrete o el lacón con grelos hasta cocido o fabada.

La chef está acostumbrada a trabajar bajo pedido; sin embargo, el caso del icónico restaurante Casa Román es bastante diferente porque no es algo que suelan hacer más que en estas fechas. Si se le pidiera elegir un plato estrella que la clientela busca para estas festividades, el nuevo gerente responde sin titubear: el salpicón de marisco, confeccionado con productos locales de alta calidad.

Aunque su oferta de platos para llevar no abarca todas las opciones, prefiriendo centrarse en los entrantes como las empanadas y los mariscos, Casa Román ya cuenta con una clientela fiel que ha realizado sus pedidos con antelación y se espera que la mayoría acuda el día 23 para recogerlos. Esta relación establecida con sus clientes muestra la confianza en la calidad y el sabor distintivo de los platos ofrecidos.

Una solución para la pandemia que no ha logrado consolidarse

Hace unos años, la pandemia y la imposibilidad de reunir a no convivientes en casa invitó a la gente a probar fórmulas para mantener la expectación navideña. Los restauradores, por su parte, aprovecharon el tirón de los menús para recoger en el local. Como no todos tienen suficiente personal ni espacio en estos momentos del año para sumar a sus servicios la comida para llevar, lo cierto es que muchos abren el 24 a mediodía o ni siquiera.

Restaurantes como la Gastroteca Kamal han incorporado a sus servicios el de ofrecer comida para llevar desde la pandemia, pero ahora solo lo hacen con clientela habitual porque la cocina no les da para atender in situ a la par que preparan pedidos. Lo mismo ha ocurrido en El Cafetín, que ya ha recibido numerosos encargos para cenas y comidas, pero igualmente lo hacen “por compromiso”, es decir, para clientes de toda la vida a quienes les hacen ese favor de buen agrado. El chef Rubén González comenta que los platos que más pasiones levantan son las carnes, aquéllas que no todo el mundo sabe hacer en casa: el cordero, que ellos preparan para que una vez en el domicilio solo haga falta un fonogazo, es uno de los más apreciados por los clientes.