Os motivos polos que as persoas escriben son diversos, mais un importante citouno esta mañá o narrador oral e escritor Lois Pérez (Lugo, 1979) durante a súa comparecencia ante os medios co edil de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, e a representante a editorial Cuarto de Inverno, Andrea Jamardo.

O lucense vén de gañar o VI Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil, que tal e como informou Jamardo verá a luz previsiblemente "entre marzo e abril". Cando escribiu o borrador que resultaría gañador do concurso, alá polo 2021, procuraba "metamorfosearse a través da escrita, tentar relativizar a dor propia con outras máis universiais". Así naceu a historia que se publicará en 2024 da man de Cuarto de Inverno, ambientada en Uganda e que conta a vida dunha nena e un neno que medran como soldados.

O xurado, composto por unha familiar de María Victoria Moreno, o edil de Cultura do Concello de Pontevedra e unha traballadora de Cuarto de Inverno, tivo que escoller entre case trinta obras, polo que esta sexta edición do certame foi das máis concorridas e hoxe o escritor visitou a cidade do Lérez para reunirse co alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e logo comparecer sobre o galardón.

A novela presentada por Lois Pérez ten un marcado carácter social que, como indican dende Cuarto de Inverno, casa ben co premio e coa autora que lle dá nome. Á súa vez, Demetrio Gómez engadiu que a literatura xuvenil é agradecida co compoñente didáctico e informativo como a historia que presentou o gañador.